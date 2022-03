Desde La Guajira, el precandidato a la presidencia por el Partido de la U. Enrique Peñalosa aseguró que considera necesario restablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país de Venezuela, porque en la realidad Nicolás Maduro es el presidente de esa nación.



Lo cual no significa ningún respaldo al Gobierno, según él. Es la manifestación de que no se va a intervenir en sus asuntos, ya que considera que es asunto interno de los venezolanos.

“No porque creamos que es un buen Gobierno, ni que sea democrático, si no porque es la realidad. En el Gobierno de Venezuela el jefe de Estado es Maduro y esa es la realidad y nosotros tenemos que comprometernos, porque ellos tienen un temor de que no sea así, en que no vamos a intervenir de ninguna manera en los asuntos internos”, sostuvo Peñalosa.



Explicó que se debe buscar al máximo que ellos no intervengan apoyando grupos armados ilegales o en las revueltas urbanas que ha sufrido Colombia.



Agrega además que lo peor que nos podría pasar en momentos de la crisis de Ucrania es que se agrave, lo que ya es un hecho y desafortunadamente Venezuela de alguna manera es una ficha en el tablero geopolítico de Rusia y Colombia de Estados Unidos.



“Que no terminen estas potencias de alguna u otra manera moviendo estas fichas para agudizar el conflicto, nosotros tenemos al máximo que evitar cualquier agudización del conflicto y por el contrario hay que minimizarlo”, afirmó el precandidato.

'Paso de las personas sea por carreteras y no a través de trochas controladas por grupos criminales'

Así mismo, destacó que se tiene que lograr que haya más intercambio comercial y que el paso de las personas sea por carreteras y no a través de trochas controladas por grupos criminales.



“Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que la economía venezolana funcione bien, porque va a haber más comercio y menos migrantes. Felizmente, hay indicios de que se está estabilizando la economía venezolana, de que está bajando la inflación”, dijo.



Propone darle un apoyo especial a los municipios que tienen ese desafío de tener tantos migrantes, para los temas de atención como a la niñez y educación, entre otros.



En ese sentido, recordó que cuando fue alcalde de Bogotá siempre defendió la necesidad de brindarle apoyo a los migrantes, el otorgamiento de permisos de trabajo y construyó instituciones educativas en las que tuvieron a más de 35 mil menores venezolanos en los colegios distritales.



También, habló de temas relacionado con su compromiso en la culminación de la construcción de la represa del río Ranchería, el turismo, la universidad de La Guajira y de las regalías.



Peñalosa, se reunió con los candidatos al congreso por su colectividad, Alfredo Deluque al senado, junto con Idelfonso Medina, Alejandro Rutto y Carlos Daza a la cámara, así mismo, estuvieron diputados, concejales y demás simpatizantes de esa colectividad.



Posteriormente, recorrió la zona céntrica de la ciudad saludando a los transeúntes y artesanos de la avenida primera.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

