En dialogo con EL TIEMPO, la periodista Paola Ochoa confirmó que será la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



El ingeniero y hoy candidato presidencial había estado intentando concretar a la figura que lo acompañará en su carrera hacia la Casa de Nariño y este lunes al medio día se tomó la decisión.



En los últimos días él había pedido las hojas de vida de reconocidas periodistas para solicitarles que fueran su fórmula.



Ese ofrecimiento se le hizo a la periodista Jineth Bedoya, de EL TIEMPO. Ella tras agradecerle la oferta le respondió que su trabajo estaba desde el periodismo, que ella creía que era más útil para el país desde el periodismo que desde la política.



Los trámites formales para concretar la unión de Ochoa a Hernández se harán en los próximos días. Ochoa, quien es administradora de empresas de profesión, ha dedicado toda su vida al periodismo y actualmente es panelista de la mesa de 'Blu Radio' y columnista de EL TIEMPO.



Hernández le había hecho la propuesta a varios empresarios colombianos. Contó hace unas semanas que había hecho tres llamadas para ofrecerles la vicepresidencia a los empresario Arturo Calle, Mario Hernández y Beatriz Fernández, quienes lo rechazaron.



“He hablado con varios para ofrecerles la vicepresidencia. Con Arturo Calle y dijo que no. Los que pueden participar para colaborar con enderezar esta Colombia que tanto queremos, cuando uno los llama dicen que no. Mario Hernández, también santandereano, dijo que no. Beatriz Fernández, la propietaria de Crepes and Waffles, ni me pasó al teléfono”, contó.



Rodolfo Hernández ocupa actualmente el segundo lugar en la intención de voto de varias encuestas de opinión y ha venido creciendo en los últimos meses con un discurso en contra de la política tradicional y la corrupción.



POLÍTICA