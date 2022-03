En la recta final de la campaña a la presidencia, los candidatos empezaron a aterrizar sus propuestas, algunas de las cuales han resultado polémicas y han llamado la atención de expertos, académicos y voces independientes autorizadas. Es el caso del planteamiento que hizo Gustavo Petro, en el debate de Semana y EL TIEMPO, de tener centros de atención primaria en salud para cada 20.000 personas, donde se inscriben los ciudadanos para ser atendidos por médicos de barrio, sin necesidad de la intermediación que hacen las EPS.



“Si se detecta enfermedad y hay que asistir, me propongo fortalecer la red pública hospitalaria desde el presupuesto nacional, no a través de las EPS; y me propongo que los fondos Adres (administradores de los recursos del sistema de seguridad social en salud) a nivel departamental puedan contratar con la red pública y privada para fortalecer el hospital público y la clínica privada, de tal manera que no se necesiten intermediarios (...)”, señaló.

La propuesta generó discusión en EPS, médicos, expertos y académicos que recordaron que ese modelo no es nuevo y es muy similar al de la Misión Barrio Adentro, como se llama el sistema de atención primaria que en 2003 Hugo Chávez intentó copiar de Cuba y que se desarrolló con más de 30.000 médicos de la isla. Una segunda fase de ese sistema son los centros de diagnóstico integral y de rehabilitación y los hospitales.



Para los conocedores del tema en Colombia, la pregunta que surgió luego de escuchar la propuesta del candidato es si dicha estrategia de salud, que incluso funcionó hasta mediados de los 90 y que ahora Petro quiere volver a establecer, es viable o no en el país a la luz de los antecedentes y los resultados.



“Es una propuesta rudimentaria, elemental y retrógada. Es volver a antes de la Ley 100, cuando el sistema de salud era un desastre y la atención primaria era para una minoría de la población”, dice Jaime Arias, médico, exministro y exdirector de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo.



Arias advierte que lo más delicado de la propuesta es que si se “desbarata” el sistema de aseguramiento, en el que las EPS son las que articulan la red y los servicios, se puede causar una situación “peor” que la propuesta de las pensiones, también del líder del Pacto Histórico.



“El 97 por ciento de la población sabe que cuando tiene un problema de salud acude a la EPS y no al hospital, a menos que sea una urgencia, y si se acaba de la noche a la mañana, ¿a dónde se acude?”, se pregunta.



Carolina Corcho, presidenta de la Corporación Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, cree que es viable que el Estado destine recursos para la construcción de centros de atención primaria, incluidos los hospitales públicos y las clínicas privadas, y que “esta sea la puerta de entrada al sistema en salud y no las urgencias”. Para ella, la atención primaria es un mandato constitucional y legal, y responde a lo planteado en la ley estatutaria de salud y a los presupuestos de la Organización Mundial de Salud, que establecen que deben haber estos centros de atención por cada 20.000 habitantes.



Mario Hernández, profesor de Medicina de la Universidad Nacional, indica que el Ministerio de Salud les ha propuesto a las EPS y entes territoriales articularse, para que hagan una acción territorializada. Considera que la administración debe ser a través de los fondos Adres descentralizados y no de consejos ni de las secretarías de Salud.

El modelo venezolano

Varios expertos han recordado que del programa chavista Barrio Adentro, que ha inspirado al candidato, ya no es mucho lo que queda.



Una usuaria en Caracas le dijo a este diario que al principio funcionó, pero que poco después en esos módulos –como los llaman– el servicio se fue deteriorando, al punto de que no contaban con medicamentos o incluso les faltaba agua. Ante eso, recuerda, algunas comunidades aportaron para el sostenimiento o les daban la comida a los médicos cubanos.



Ha sido tal la crisis del sistema venezolano que, en mayo del año pasado, Roberto Patiño, de la ONG Caracas mi Convive, cuestionó que el programa de salud bandera del chavismo estuviera “en franco deterioro” y que el 70 por ciento de los ambulatorios y módulos en Caracas se encontraran cerrados. “Para tener hoy salud hay que contar con un seguro médico o dólares, si es algo menor. Una consulta en una clínica privada va desde 25 a 50 dólares dependiendo de la especialidad”, agrega la ciudadana venezolana.



La referencia más cercana que se tiene en Colombia es el programa Territorios Saludables, que entre 2012 y 2015 estableció Petro, como alcalde de Bogotá, pero pronto fue blanco de críticas por las largas filas de personas que buscaban atención y la congestión de las urgencias en hospitales (del 250 %).



En esos cuatro años, las pérdidas acumuladas de la EPS del distrito, Capital Salud, ascendieron a cerca de 600.000 millones de pesos, lo que determinó su intervención por la Superintendencia de Salud. Además, de los 22 hospitales públicos, 12 quedaron en déficit financiero, acumulando una cartera pública de 1,2 billones de pesos.

Así mismo, la Personería afirmó que de 90 proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria, tan solo 9 fueron terminados. Bajo ese contexto, el jefe de esa entidad indicó que del 2012 al 2015 salieron del servicio 756 camas y la ampliación de estas fue solo de 201. Además, cuando el alcalde entregó el hospital San Juan de Dios, no cumplía con la infraestructura adecuada, por lo que estuvo cerrado hasta el 2018.



También la Contraloría Distrital señaló que de cada 100 pesos contratados por hospitales y entidades de salud entre 2012 y 2015, el 93,9 % lo fueron de forma directa y solo el 2,40 % por licitación. Llamó la atención que más del 60 % de los contratos sirvieron para vincular personas. De hecho, al llegar la administración de Enrique Peñalosa se encontró que con Territorios Saludables habían contratado 8.000 personas, de las cuales solo 1.000 eran médicos o personal paramédico. Los 7.000 restantes eran personas ajenas a la salud, no capacitadas para realizar labores en ese campo.



Un funcionario que perteneció a dicho programa y que pidió la reserva de su identidad cuenta que con ese modelo se crearon equipos de 10 personas, integrados por un médico y una enfermera, y el resto eran “enlaces de enlaces”, que no eran profesionales de la salud y lo que hacían, además de acompañar al equipo médico, era entregar el periódico y volantes de la Bogotá Humana. “Ese programa costó 320.000 millones de pesos al año, eso es lo que vale construir y dotar un hospital de alta complejidad para más de 200 camas”, afirma.



El exsecretario de Salud en la administración Peñalosa, Luis Gonzalo Morales, por su parte, asegura que el modelo de atención que plantea Petro se utilizó en el mundo en los 70, incluido Colombia, para ampliar la cobertura, especialmente para comunidades rurales que no tenían acceso a servicios de salud, pero que hoy “no tiene razón de ser” para las zonas urbanas.



“Eso puede tener alguna razón para las zonas rurales muy dispersas, pero no para las ciudades grandes o intermedias, donde está el 70 por ciento de la población”, señala, y argumenta su apreciación en que las enfermedades urbanas son muy diferentes.

Jaime Arias sostiene igualmente que no está en contra de la medicina preventiva, pero que sí tiene claro que la de hoy “es muy distinta a ir el médico de casa en casa. La medicina preventiva se hace alrededor del concepto de gestión del riesgo integral en salud y se puede hacer por telemedicina”.



Esta es una posición con la que coincide el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, que en su columna del viernes indicó que “las visitas caseras de rutina son una opción mediocre. Con el número de médicos generales que contamos en Colombia, cada persona podría ser atendida una o dos veces al año, con lo que no se construye ningún programa preventivo”. El académico recuerda que “el mundo va a pasos acelerados hacia la introducción de nuevas tecnologías, entre ellas, sensores remotos que transmiten a un sistema de inteligencia artificial datos que se analizan y generan alertas en tiempo real; eso, incorporado a tantas otras cosas que constituyen un buen sistema de salud”.



Finalmente, Jaime Arias señala que “Petro parte de una cantidad de supuestos equivocados y, sobre todo, desuetos, eso es la vieja salud pública y esto ha cambiado mucho”.

