La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, respondió a las dudas que manifestó el coronel José Luis Esparza, candidato a ‘vice’ de Ingrid Betancourt, sobre personas cercanas a la campaña del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.



"Rodolfo Hernández es un empresario de 52 años que ha generado sus propios recursos. Un empresario, como muchos en Colombia, que desde la base empezó a construir y ha aportado a una región del país. Él tiene un compromiso y él tiene un modelo de gestión que realizó en su alcaldía. Hay que irlo a ver, conocerlo, conocer esa gestión y los buenos resultados y compromisos que él tiene con el país", afirmó Castillo.



La candidata vicepresidencial explicó también la propuesta de seguridad de esa campaña y afirmó que se basa en una “paz real” fundamentada en el “trabajo”.



“Con el ingeniero Rodolfo tenemos muy claro que hay que construir una paz real y eso se hace con trabajo. Hay que generarlo para que las poblaciones puedan tener alimentos”, afirmó la candidata vicepresidencial



Para ella, “necesitamos un país educado, que encuentre otras opciones de vida” y se debe generar “empleo, emprendimiento, y a todos aquellos que están delinquiendo se les genere otras oportunidades”.



“Algo imperdonable es que atenten contra la vida humana y en esos atentados mueran niños y niñas, que no tienen que ser sacrificados”, afirmó



Agregó que “definitivamente estos movimientos, estos grupos no tiene sustento político, porque atentan contra los más valioso que hay que es la vida. Pero si vamos más allá, hacen presencia en el campo y no dejan que nuestros campesinos puedan trabajar en él”.



“Tenemos que trabajar por esa paz real, para que tengamos un país que verdaderamente se pueda transformar”, afirmó la candidata.

'En esta campaña he visto oportunidades para todos'

Sobre el tema del racismo, Castillo afirmó que en la actual campaña electoral ha habido "oportunidades para todos".



"En este campaña estoy viendo oportunidades para todos, para las mujeres y para todos los que hemos tenido la posibilidad de servirle al país", afirmó Castillo.



Según ella, "estos escenarios" han servido "para construir y transformar este país y demostrar que somos multiculturales".



Castillo agregó que "los comentarios racistas atentan contra la persona" y que si se quiere que haya multiculturalidad, es necesario "trabajar" por el "respeto a la persona".

Reiteró que la campaña de Rodolfo Hernández es independiente

Castillo también reiteró que la campaña de Rodolfo Hernández recogió 1,8 millones de firmas para competir por la Presidencia y son “una cara nueva” que quiere “crear y construir con los colombianos un nuevo lenguaje”.



“No vamos a hacer alianzas. Somos independientes. Vamos contra la corrupción. Queremos cuidar el centavo de los colombianos para que nos alcance la plata y podamos dar respuesta a las necesidades de los colombianos”, afirmó la candidata.

Legalización de predios, parte de una reforma agraria

Sobre una reforma agraria en el país, Castillo afirmó que uno de los principales problemas es que los campesinos “no tiene una escritura” ni tienen “un documento que los haga propietarios del campo” y que esto les impide “acceso a créditos y hacer productivo el campo”.



“Vamos a promover la producción de nuestro campo (…) Debemos trabajar en las vías terciarias para que nuestros campesinos puedan traer los alimentos a las ciudades y, por qué no, agregar valor a la industria”, afirmó.