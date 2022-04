Cerrar las brechas sociales a partir de la educación, aspecto que cataloga como el motor para transformar al país, es la ruta que plantea Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Castillo es doctora en Educación con énfasis en Liderazgo Organizacional. La candidata, oriunda de Cali, habló con EL TIEMPO.



Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Foto: Campaña Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

¿Por qué decidió estar con Rodolfo Hernández en la campaña?

Ya lo seguía desde antes. Más cuando me llamaron y yo dije: ‘Presento la hoja de vida, pero igual quiero conocerlo porque me interesan sus propuestas’.

Me senté con él y miramos su propuesta para la Vicepresidencia. Me llamó totalmente la atención: cerrar las brechas sociales, pero desde puntos estratégicos como la educación. Esa educación como motor de transformación del país. Desde la primera infancia hasta la educación superior y a lo largo de la vida.

Fui llegando a esos puntos de encuentro cuando vi los cuatro pilares con los que me identifico: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad.



¿Qué les responde a quienes dicen que usted no es reconocida ni tiene votos?

Ojalá más colombianos como yo tomaran la decisión de participar en política. Es muy fácil estar sentado en la sala de tu casa —con las condiciones de calidad, con un trabajo— viendo que el país pasa por todas sus dificultades sociales, económicas y la violencia.

Tal vez no ponga votos, porque votos ponen los políticos y yo no lo soy. Pero sí actitud de servicio. Tomé la decisión de servirle a mi país.



Ya que están definidos todos los candidatos, ¿cuál será la estrategia de su campaña?

La he denominado como una campaña innovadora porque todos estamos acostumbrados a los mismos estilos de campaña. Aquí hablamos de utilizar los medios: la radio y la televisión. También, todos los sistemas de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter). Todos esos medios que empleamos son de uso de la campaña. No es nuevo, Rodolfo ya lo había hecho.

Un tercer punto es el acercamiento a la región. Siempre me preguntan: “¿Irá a la plaza pública?”. No, es muy costosa. Yo apenas estoy llegando y aprendiendo en este ambiente. Nosotros no tenemos eso. Tenemos visitas a las comunidades y regiones de Colombia. No solamente hablar y presentar la propuesta, sino que el pueblo también quiere ser escuchado.



¿A qué se debe el énfasis en la postura que tiene la campaña de no hacer alianzas con nadie?

Somos un movimiento político. Recogimos 1 800 000 firmas, ofreciéndole al país una propuesta innovadora y diferente. Dijimos que íbamos solos, que no teníamos ninguna tendencia.

Marelen Castillo, aspirante a la Vicepresidencia de la República. Foto: Campaña Marelen Castillo.

Si llegan a la Presidencia, ¿qué iniciativas le gustaría liderar?

Vamos a trabajar con las mujeres por el bienestar de ellas. Desde lo rural, que es muy importante, hasta lo urbano. Con las distintas dificultades que han tenido las mujeres que han sido víctimas, otras que han sufrido de maltrato intrafamiliar. Que tengan igualdad de condiciones.

También son muy importantes los jóvenes. El empleo es lo que genera posibilidades de crecimiento social. Con Rodolfo hablé, principalmente, del trabajo para ellos. Que tengan lo que he denominado las tres 'E': educación, empleo y emprendimiento.



¿Qué opina de la reunión que tuvo Rodolfo Hernández con Sergio Fajardo?

No vamos a hacer alianzas. Son 1 800 000 personas que confiaron en nosotros. Pero eso no quiere decir que Rodolfo o yo no podamos sentarnos a conversar con otros.

¿Por qué conversaron ellos? Porque tienen puntos de encuentro frente a la corrupción en cuanto a cómo hay que atacarla y acabarla.

Todo el que quiera venir aquí es bienvenido, pero no hay ningún tipo de alianzas.



