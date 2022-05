El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció su retiro de la candidatura presidencial.



"Renunciar a tiempo, es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios", dijo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



La presidencia: un juego de ping pong donde solo hay bolas para los extremos



Abro hilo: https://t.co/r8sAchevxI pic.twitter.com/L1jV1zXco6 — Luis Pérez Presidente (@Luis_Perez_G) May 11, 2022

Parece que llegué tarde porque la carrera a la Presidencia se volvió de tres vueltas. Me encontré un ambiente polarizado y lleno de odios; y dividido entre 'buenos y malos' FACEBOOK

Pérez explicó los motivos de su renuncia que deja a los colombianos con siete candidaturas para elegir presidente este domingo 29 de mayo en primera vuelta.



Pérez explicó en el documento que tiene la impresión de haber llegado "tarde a la carrera" que se volvió de tres vueltas y lamentó la polarización que se tomó las campañas.



En su concepto, la carrera presidencial se convirtió en una suerte de "ping pong" donde solo hay bolas para los extremos. Además, sostuvo que se está acabando con la riqueza de la diferencia y legitimando la intolerancia.



"Parece que llegué tarde porque la carrera a la Presidencia se volvió de tres vueltas. Me encontré un ambiente polarizado y lleno de odios; y dividido entre 'buenos y malos' y entre 'malos y buenos', dependiendo del extremo que juzga. Están acabando con la riqueza de la diferencia y legitimando la intolerancia como un mal estilo de hacer política. No calculan el mal que le hacen al país del futuro", argumentó.



Así mismo, aseguró que el Gobierno de Iván Duque "tiene militancia" política, mientras que acusó a los partidos políticos de convertirse en "reaccionarios".



"La ideología política quedó en manos de la guerra sucia y criminal; y hasta el Gobierno tiene militancia en algún extremo", dijo.



"Los partidos políticos, que eran la vanguardia conceptual de Colombia, se volvieron reaccionarios; les da miedo el cambio social; se alejaron de los más débiles; y perdieron la esencia de la política, que es el olor a pueblo. Y los debates entre candidatos, se volvieron intrascendentes; o se hacen solo con los del gusto de los grandes capitales; o se cancelan; o asistimos solo dos o tres. En esta campaña no hay espacios para las ideas, solo para los insultos y para las peleas", aseguró.



La renuncia se da a 19 días de las elecciones. Pese a su decisión, los electores encontrarán su fotografía en el tarjetón. Esto porque ya fueron enviados a impresión para su distribución.

