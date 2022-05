"Entiendo que este señor Otoniel dijo que no me conoce, yo tampoco lo conozco a él y yo no soy amigo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Entre 2003 y 2015, jamás estuve en Urabá", asegura el candidato presidencial Luis Pérez, quien en las últimas semanas se vio salpicado por las declaraciones que realizó el extraditable alias 'Otoniel' ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el caso de falsos positivos.



El capo del 'clan del Golfo', Dairo Antonio Úsuga David (Otoniel), tiene envuelta la aspiración presidencial de Pérez, al indicar ante el JEP que el exgobernador de Antioquia sostuvo varias reuniones con paramilitares y miembros del cartel. Y ahora, esas declaraciones fueron compulsas a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.



En diligencias del pasado 23 de marzo, 19 y 20 de abril, Otoniel habló sobre la posible participación de personas e instituciones en conductas delictivas relacionadas con la organización ilegal, entres ellas, el candidato presidencial.



Además, Otoniel afirmó que Pérez tuvo una estrecha relación con Henry de Jesús López Londoño, alias 'Mi Sangre, quien hizo parte del 'clan del Golfo' y se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico.



"Si había un político que si iba mucho a la región (…) en las gaitanistas como en el 2009 fue un exalcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, 'Mi Sangre', de la oficina de Medellín, que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el exalcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia”, declaró 'Otoniel'.



Sin embargo, estos señalamientos han sido negados por el exgobernador de Antioquia, quien ha descrito que entre 2004 y 2016 no fue empleado público. Pérez también ha dicho que pudo haberse reunido con desmovilizados, cuando estaban en la legalidad y querían dialogar sobre su proceso de reincorporación.



"Solo dijo que entre los años 2008- 2010 me había reunido con unos desmovilizados del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Lo cual pudo haber ocurrido", señaló Pérez en medio de estas acusaciones que han causado turbulencia en su campaña de cara a la primera vuelta presidencial.



Pérez asegura que los presuntos nexos que actualmente Otoniel, revive con sus declaraciones ante la JEP, tienen que ver con un proceso de investigación anterior que había afrontado, cuando el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, desarrolló un proceso de acusación en su contra por las reuniones que tuvo Pérez con desmovilizados.



"En octubre de 2012 la Fiscalía falló, y dijo que esas reuniones con desmovilizados eran legales. Ratificado por la juez quinta de garantías", concluyó Pérez.

