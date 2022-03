Luis Gilberto Murillo es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, por la coalición Centro Esperanza, para la primera vuelta el próximo 29 de mayo. A esta hora se refiere a propuestas y temas de coyuntura nacional en el debate de EL TIEMPO y Semana.



(En vivo: siga el debate vicepresidencial de EL TIEMPO y Semana)

Murillo nació en San Juan, Chocó, en 1967. Fue ministro de Ambiente desde 2016 hasta 2018. También fue Gobernador de Chocó en dos ocasiones y participó en la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá, entre otros cargos.



Regresó a Centro Esperanza después de que se alejó cuando no le fue permitido participar en la consulta presidencial por las diferencias por el número de candidatos en el tarjetón. Ahora, aspira llegar a la Casa de Nariño con Sergio Fajardo.

"El papel de la Vicepresidencia es una Vicepresidencia fuerte, que acompañe al Presidente, que cumpla con sus funciones constitucionales y voy a estar encargado con los temas relacionados con lo ambiental, sobre todo convertir a Colombia en una potencia ambiental y climática, y además, convertirme en una voz de las regiones, y entender que el poder está en esas regiones. Y lo que tiene que ver con la inclusión. Colombia es el país de la diversidad. Esa debe ser la base del desarrollo. Estamos planteando un país que se pueda desarrollar con base en la protección de su patrimonio natural", dijo minutos antes de comenzar el debate.

Sobre el racismo

"Colombia, su gran potencial está en su diversidad. A mí me emociona estar en este momento histórico. Nuestro país tiene unas visiones visibles. Se muestra el abanico de diversidad del país, tiene poblaciones que han sido invisibles.



Es comprensible, pero no aceptable que tengamos dificultades para superar barreras del racismo y discriminación racial. Estamos demostrando que no solo tenemos buenos deportistas y en la cultura, sino en el escenario político".



Nosotros partimos en este país de una historia de invisibilidad y deshumanización y eso hay que corregirlo. No hemos tenido políticas de Estado que nos representen. Hay un problema de representación de nuestra comunidad que el Estado tiene que abordar, pero también hay un tema de educación cultural.



No hay que negar el racismo, esa no es la solución. La democracia debe resolver. Este es un país de contrastes. Aquí vemos la diversidad del país. Hay que hacer mayor educación. Todavía nos encontramos fenómenos de discriminación.



La gente todavía tiene que superar las consecuencias del racismo estructural en el país. Nosotros solo fuimos reconocidos por unas luchas de mucha gente como un pueblo sujeto a derechos particulares, sobre todo culturales y de la tierra, en el 91".



"Usted no reconoce de falta de oportunidades que hay en las fuerzas militares para nuestras comunidades", le dijo Murillo a Esparza.

¿Qué dijo sobre terrorismo y paz?

El candidato de Centro Esperanza se refirió a cómo mitigar el terrorismo y apostarle a la paz. "La seguridad del país empieza cuando se implemente el acuerdo de paz. Los que no han cumplido hay que perseguirlos y castigarlos. Hay que tener más presencia en municipios que han sido afectados por la violencia, y proteger líderes ambientales".

Noticia en desarrollo....