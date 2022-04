El candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, mencionó este miércoles los siete compromisos básicos que adquiere con los colombianos, paralelo a su programa de gobierno.



Comenzó destacando que fundamentalmente se trata de que "no vamos a hacerles daño a los colombianos" y en ese sentido dijo que lo que se le quiere traerles bienestar a los habitantes de este país.

El primero de los puntos que mencionó es que "no vamos a expropiar los recursos de los colombianos ni los bolsillos de sus familias".



Enseguida mencionó que no se va a perseguir "a la prensa ni a la oposición que piensen diferente a nosotros". Señaló que siempre van a tener todas las garantías , en la medida que son bastiones de la democracia y de la libertades.



En tercer punto se comprometió "a respetar la vida en todas sus expresiones" y enseguida dijo que no se modificará la Constitución para perpetuarse en el poder. "Son otros los que tienen que explicar eso", dijo.



Fico igualmente se comprometió a no tomarse las instituciones y a respetar su independencia, así como se respetará la independencia del Banco de la República y de la Rama Judicial.



Como sexto punto dijo que a todos los colombianos se les va a respetar la libertad de cultos y finalmente destacó que se va a mantener una actitud de trabajo incansable, siempre dando la cara, con transparencia y gobernando con la gente y para la gente.



El candidato presidencial resaltó que "nosotros hoy en Colombia nos estamos jugando ese futuro y esta no es cualquier elección, es la la elección en la que tenemos que preservar la democracia y las libertades".



"Queremos que Colombia cambie muchas cosas, claro que si, y van a cambiar pero para bien, porque muchas veces los cambios pueden ser para empeorar y este será un cambio para mejorar. Lo que no podemos hacer es que el país dé un salto al vacío sin paracaídas", dijo el aspirante presidencial.



"Esta elección define el rumbo como nación", destacó



