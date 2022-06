Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández plantearon propuestas en sus planes de gobierno sobre la fuerza pública. Temas como el acceso a la educación, la salud, los acuerdos de paz, el Inpec y la vivienda son los que se encuentran en discusión.



Gustavo Petro

El candidato por la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, señala que uno de los puntos centrales será una "Nueva Política Integral de Seguridad", con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático. Esto tiene como objetivo fortalecer la fuerza pública y el bienestar de sus integrantes, en especial el de los más vulnerables, para lograr la paz total en el territorio

nacional.



En alianza con la empresa privada, se propone construir ciudadelas para que los uniformados no tengan que seguir viviendo en zonas marginales, incluso de alto riesgo para su seguridad. "No más efectivos de la fuerza pública pagando arriendo en pequeñas habitaciones de inquilinatos, tras ser trasladados, muchas veces de manera

arbitraria, sin tener en cuenta su entorno familiar y su precario salario", dice el candidato Petro a través de una carta dirigida a los uniformados.



Se reestructurarán los subsistemas de salud que atienden a los uniformados. "Una de las prioridades será construir nuevos hospitales, como el Hocen, en distintas partes del país, y fortalecer instituciones tan importantes como el Hospital Militar", asegura.



Gustavo Petro

Por otro lado se propone la ampliación y modernización de las guarderías y los colegios de la fuerza pública. "Impulsaremos un programa de becas para que sus hijos gocen

de una educación de primer nivel. Les garantizaremos su acceso expedito al

SENA y a la universidad pública y tendrán prioridad en el Icetex a la hora de

solicitar un préstamo, sin interés alguno, y hasta condonaremos la deuda de los

mejores", asegura el aspirante presidencial.



Su estrategia también contempla transformar gradualmente el servicio militar en servicio social, para que solo los profesionales, bien entrenados, bien equipados y bien

remunerados, se encarguen de combatir el multicrimen. "No más cementerios

llenos de jóvenes héroes, en su mayoría humildes campesinos, ni hogares

vestidos de luto perenne", afirman.



Por el contrario, la juventud llamada a prestar ese servicio social lo harán en campañas preventivas del delito, alfabetización, protección de entornos escolares, guardabosques o guías turísticos, y en la implementación de los acuerdos de paz. Además, se realizarían las reformas necesarias para que los ascensos, las representaciones en el exterior, las condecoraciones y los reconocimientos sean por méritos.



En cuanto a los militares retirados se pondría en marcha un plan de apoyo para los

pensionados y retirados de la fuerza pública, "con el fin que sigan aportado su

cualificada experiencia en entidades como el Inpec, el manejo del tránsito y la

empresa privada, lejos de esos peligrosos cantos de sirena que buscan

convertirlos en mercenarios internacionales", dice carta de Petro.

Rodolfo Hernández

Dentro de plan de gobierno del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga) Rodolfo Hernández, se tiene contemplado en primer lugar reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Lo cual significa relocalizar las cárceles "hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar autosostenimiento y generación de bienestar", dice el documento.



Igualmente, asegura que habrá cero tolerancia con la criminalidad. "No habrá trato preferencial, en especial si el privado de la libertad es un corrupto. Es importante mejorar las condiciones de las cárceles, pero también las condiciones de

los funcionarios y empleados del Inpec", afirman. La ‘Ciudad Resocializadora’ será la apuesta para cambiar el concepto de las cárceles y se implementará su creación como un proceso de optimización de recursos y resocialización de los penados.

Rodolfo Hernández visitó el Gran Malecón de Barranquilla en el marco de su campaña presidencial para la segunda vuelta, la cual será este 19 de junio del año en curso.

Por otro lado, se propone asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. Se revisará el sistema de ascenso para permitirle al uniformado raso aspirar a posiciones que hoy le son negadas en la carrera militar. "Los sueldos y las prestaciones serán mejorados; para ello, hay que recortar los gastos ineficientes, por ejemplo, el que cubre a personal ejecutivo y a prestadores de servicio externo con algunos beneficios pensados para compensar la ardua labor del combatiente", asegura el programa de gobierno del candidato presidencial.



Se propone igualmente modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos

nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. "Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes", señalan.



Por último, Hernández propone fortalecer el sistema de justicia de la fuerza pública y generar garantías que permitan la cabal aplicación de la JEP para sus miembros

y la protección de sus integrantes que, actuando en cumplimiento de

su misión, sean requeridos por instancias internacionales mediante un

fuero de protección.



También se implementaría una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional

de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto de legitimidad. "Para ello, se impulsará la formación en derechos humanos". En la misma línea, se revisará y depurará la Policía Nacional de manera que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad. "Los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados. El derecho a la protesta será protegido de cualquier violación del Estado", dicen.

