Luego de que la Corte Constitucional tumbara la reforma de la Ley de Garantías que el Congreso de la República aprobó el año pasado, no se hicieron esperar las reacciones de algunos candidatos presidenciales a la decisión del alto tribunal.



(Lea: Reacciones políticas a la decisión de la Corte sobre la Ley de Garantías)

"La eliminación de la ley de garantías fue una alcantarilla por la que se robaron otra vez billones de pesos que debían atender salud, educación y alimentación de millones de niñas y niños colombianos. Como siempre, hubo garantías, pero a favor de los corruptos", expresó la candidata por el Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt.



Asimismo, Sergio Fajardo manifestó que "era previsible el Gobierno nacional y el Congreso de la República lo sabían de antemano pero es la típica cultura de la ilegalidad, la cultura del atajo, ¿dónde están los más de 3 millones de pesos que se contrataron durante el periodo de las elecciones? Nunca sabremos. Este es un paso más en la desinstitucionalización de nuestro país. Perder la confianza en las instituciones, trampas para lograr objetivos, eso se llama corrupción y así lo hicieron".



(Puede leer: Reforma a Ley de Garantías: los contratos que quedarían en el limbo)



Federico Gutiérrez, aspirante por el Equipo por Colombia, dijo que su posición desde que comenzó la discusión era que no estaba de acuerdo. "No estaba de acuerdo con la modificación a la Ley de Garantías en el camino de un proceso electoral. Las reformas que se tengan que hacer se tienen que discutir con tiempo y entendiendo que tienen que darse no en el marco de las discusiones electorales futuras sino de transformaciones reales y de cambios que necesita el sistema, pero tienen que tener su discusión".



Sobre el fallo de la Corte Constitucional, dijo que lo que hay que mirar ahora es "de que forma no se genera un traumatismo en el que se frenen procesos importantes para las ciudades y las regiones".



"La Ley de Falta de Garantías ha caído. El gobierno Duque debe ser juzgado y recibir el castigo que merece por modificar la ley para comprar voluntades a favor de Fico", expresó el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo: "Se deshace la compra de alcaldes y gobernadores. Duque fue un abusivo al acabar la ley de garantías. La Corte Constitucional la reestablece. Me propongo implementar el derecho de prioridad para los municipios en el presupuesto nacional".



Y explicó: "El derecho de prioridad permitirá a cada municipio lograr la financiación de un proyecto hasta por 5.000 millones cada año. El presidente quedará obligado a presentar los proyectos en la ley del presupuesto nacional. El derecho de prioridad permitirá a cada municipio lograr la financiación de un proyecto hasta por 5.000 millones cada año. El presidente quedará obligado a presentar los proyectos en la ley del presupuesto nacional".



POLÍTICA