La mañana de este miércoles el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le pidió a la excongresista Piedad Córdoba "suspender" actividades en su campaña hasta que se resuelva su situación jurídica.



(En contexto: ¿Por qué Petro le solicitó a Córdoba 'suspender' actividades en su campaña?)

"Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen", manifestó Petro a través de Twitter.



Algunos candidatos presidenciales se han pronunciado con respecto a la decisión, que también fue comunicada y ratificada por comité político del Pacto Histórico.



"Como ya se había anunciado a la opinión pública, los partidos integrantes de la coalición del Pacto Histórico informan que la comisión de ética y garantías integrada por un delegado de cada organización, asumirá, en el marco del respeto al debido proceso y de las investigaciones jurídicas en curso, la evaluación del caso de la Doctora Piedad Córdoba, en relación con los compromisos suscritos en el Acuerdo de Coalición que son de su competencia, en consecuencia, la Senadora no participará de las actividades de la campaña Petro Presidente", escribió el comité.

"El peor problema del Pacto Histórico es la falta de moral: Desde hace tiempo sabemos de las relaciones de Piedad Córdoba, alias Teodora, con Chávez-Maduro y la dictadura venezolana y forma monstruosa en la que instrumentalizó a los secuestrados para su beneficio", escribió el candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez.



Asimismo, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, manifestó: "Lo de Piedad Córdoba se sabía desde hace varios meses y Gustavo Petro decidió mantenerla en la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado. No es la primera vez que Petro se demora en rechazar apoyos polémicos, como bien lo deben recordar Iván y Samuel Moreno".

Igualmente, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo: "Petro: ¿lo de Piedad también va a resultar siendo un entrampamiento? ¿Qué sabrá este señor, si le está pidiendo a ella que se retire de la campaña? Este acto “ético” que en realidad es cínico no es suficiente. Cuénteles la verdad a los colombianos, Gustavo".



Según un comunicado del candidato de la coalición Equipo por Colombia, "la orden de esta mañana de Petro de sacar a Piedad de la campaña se debe a que alias ‘el Pollo Carvajal”, quien formó parte del anillo de seguridad de Maduro, hablará mañana ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia".



“Petro, decíle la verdad al país, no vengás a hacernos creer que no sabías todo este historial de corrupción, Colombia no te cree”, aseguró Gutiérrez.

