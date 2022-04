Este viernes se realizó el conversatorio 'La Niñez No Da Espera' En el auditorio Mario Laserna de la Universidad de Los Andes. Los candidatos presidenciales , Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Luis Ernesto Gómez y John Milton Rodríguez respondieron a las preguntas de los niños, en donde estos fueron los protagonistas.



(Puede leer: ¿Tienen futuro los diálogos de Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández?)

¿Cómo garantizar el acceso a atención en salud mental?

Ingrid Betancourt: no hay suficientes psiquiatras para la población en general. Se deben capacitar a los profesores para identificar factores de riesgo, capacitación a las familias y más médicos en el área de la salud mental.



John Milton Rodríguez: se deben crear los centro de atención familiar para identificar y atender prioritariamente a los niños del país. Además habló de plan de alimentación escolar para la atención de los niños.



Sergio Fajardo: hacer un proyecto de prácticas universitarias para que practicantes trabajen con niños y niñas de las escuelas.



Federico Gutiérrez: se necesitan psicólogos en cada Institución Educativa y el sistema de salud debe responder al tema de salud mental.



Rodolfo Hernández: se debe generar trabajo a los padres y madres para que los niños y niñas puedan tener un mejor desarrollo de la vida.



Enrique Gómez: se va a hacer un ruta de atención a salud mental. Se debe articular la acción del Estado y extender la misión de las instituciones para articular cultura, educación, salud y prevención de las adicciones.



(Le puede interesar: Fico usó una cartilla para presentar propuesta sobre infraestructura vial)

¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria?

Ingrid Betancourt: la vida comienza en el seno materno y debemos garantizar que las madres en estado de gestión se puedan alimentar bien. Los alimentos escolares se los están robando en todos los departamentos. El primer enemigo para la alimentación es la corrupción.



John Milton Rodríguez: tener un plan de nutrición por regiones. Cada región tiene sus propias costumbres y hay que respetar esas circunstancias diferentes.



Sergio Fajardo: toda mujer embarazada tiene que tener un plan de seguimiento. En ese proceso se va criando a la mujer de lo que significa criar a sus hijos y su alimentación. Ya en la escuela, tenemos que buscar que en cada municipio se produzcan los alimentos para que hayan trabajos para las familias.



Federico Gutiérrez: las brechas sociales arrancan desde el momento de la gestación y a la madre hay que acompañarla. Una vez nace ese bebe, que debe tener todas las garantías de seguridad alimentaria, acceso a asistencia psicofísico y que el plan de alimentación escolar sea balanceada.



Rodolfo Hernández: las familias deben poder alimentar la alimentación prenatal porque es donde se está formando el cerebro del futuro ciudadano. Luego viene la alimentación de 0 a 1000 días que por o general es en la casa ayudada por programas Estatales, y esta alimentación hay que quitársela a los políticos ladrones.



Enrique Gómez: nuestras alcaldías son un fracaso y eso que los programas no lleguen oportunamente y no se le educa a la materna a hacer sus controles. EL PAE no lo entregan oportunamente.



(Le puede interesar: Reacciones al apoyo del partido Liberal a Federico Gutiérrez)

¿Cómo evitar la deserción escolar?

Ingrid Betancourt: se necesita nivelación y enfocar la deserción como problema de género principalmente para las niñas.



John Milton Rodríguez: generar una ley para cumplirse a los niños y reaccionar con una medida de choque e ir por los niños para que vuelvan a los colegios.



Sergio Fajardo: identificar a jóvenes que está por fuera del sistema escolar y diseñarle un programa para que regresen a la escuela. Fortalecer la preparación de maestros y maestras.



Federico Gutiérrez: además de ir por los niños a través de todas las instituciones sociales, se debe proveer una nivelación, alimentación



Rodolfo Hernández: capacitación de profesores, buena infraestructura y programa de transporte escolar.​



Enrique Gómez: proponer un bono escolar para que los padres de familiar lleven a sus hijos a un buen colegio.



(Puede leer: César Gaviria oficializa apoyo del Partido Liberal a Federico Gutiérrez)

POLÍTICA