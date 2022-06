El candidato presidencial Rodolfo Hernández sorprendió este viernes con polémicas declaraciones en el Congreso de Fedepalma, que se realiza en Bucaramanga. Allí también se despachó en contra de Gustavo Petro y miembros del Pacto Histórico.



“Andar con guardaespaldas es lo más aburrido que hay, andar con unos pingos a la pata suya, que no puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer”, dijo el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Además, tildó a Roy Barreras, miembro del Pacto Histórico de “vil prostituta”. “La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta viendo cómo se acomoda, así no se salva esto”, dijo.



Respecto al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, afirmó que "él sirve de senador, tiene una capacidad de investigación y traducir esa investigación en comunicación y esa comunicación en una denuncia penal, es un bravo”, agregó.



Finalmente, con respecto a sus negociaciones con Sergio Fajardo, dijo "qué se necesita para ser presidente, yo pongo mi nombre, ya estoy a un paso de serlo todo como dijo Fajardo”, indicó.

