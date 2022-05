El respaldo del expresidente César Gaviria y la mayoría del Partido Liberal a la campaña del candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se convirtió no solamente en el hecho político de la semana, sino también en un elemento clave en la carrera por la jefatura del Estado, la cual entró en su etapa definitiva.



En menos de un mes, el 29 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta presidencial, en la que uno de los aspirantes debe sacar el cincuenta por ciento más uno de los votos para ganar. Si esto no sucede, tres semanas después, el 19 de junio, se medirán los dos que mayor apoyo obtengan y de ahí saldrá el siguiente mandatario.



Por ello, las cuatro semanas que quedan para la cita electoral serán definitivas en las campañas y las alianzas políticas, y los golpes de opinión pública que protagonicen los candidatos marcarán la diferencia.



Fico arrancó esas cuatro semanas con pie derecho, ya que no solamente conquistó el respaldo expresidente Gaviria y de la mayoría del liberalismo, sino que también se tomó la foto con otro expresidente: Andrés Pastrana, de origen conservador, uno de los sectores que integran la coalición Equipo por Colombia.



Apoyo liberal

En cuanto al respaldo del expresidente Gaviria y de su partido, el Liberal, Gutiérrez ganó varias cosas que podrá capitalizar en lo que resta de campaña. La primera de ellas, sin duda, es el apoyo de una de las principales colectividades del país.



En el terreno político, el respaldo del Partido Liberal es uno de los más codiciados por los candidatos presidenciales. Tan es así que el aspirante de los sectores de izquierda, Gustavo Petro, cuidó hasta donde pudo sus diálogos con el expresidente, los cuales fueron cancelados por el propio exmandatario el pasado 23 de marzo.



Varias declaraciones de la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, en contra de Gaviria le dieron pie para darle el portazo a esta plataforma política.



Para varios observadores, el exministro Alejandro Gaviria, quien estaba en carrera para ser candidato liberal a la Presidencia, también pudo haberse visto afectado por su ruptura con el expresidente Gaviria, lo que explicaría, en alguna medida, su baja votación en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza: 336.504 votos.



Federico Gutiérrez y César Gaviria. Foto: Prensa Partido Liberal

La importancia de este apoyo también se puede medir en términos de votos. En las elecciones de Senado, realizadas el pasado 13 de marzo, el liberalismo sacó 2’074.408 sufragios, según datos de la Registraduría. Y en la Cámara de Representantes esa cifra llegó a los 2’329.045.



Fue, en otras palabras, una de las colectividades más votadas y tendrá una de las bancadas más grandes en el Congreso que se posesiona el próximo 20 de julio. Esto, por supuesto, debe ser confirmado en el escrutinio de los votos que están haciendo las autoridades electorales.



Esto muestra que Gaviria es un apostador grande y aunque muchos creyeron que al partido no le iría bien en las elecciones a Congreso, sucedió lo contrario, lo que le podría dar al exmandatario mayor autoridad para luego alinear a sus bases.



Aunque no es del todo claro que la totalidad de esta votación se vaya para donde Fico Gutiérrez, sí es un respaldo voluminoso que llega a reforzar a los sectores políticos que ya están metidos de lleno en la campaña del exalcalde de Medellín.



Gutiérrez ya cuenta con los partidos Conservador y de ‘la U’ y una buena parte de Cambio Radical a través de Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y miembro de la familia Char, una de las más influyentes en la política colombiana, especialmente en el Caribe.



La presencia de estos partidos en su campaña le da a Fico, además, el poder de las estructuras partidistas en medio de un proceso electoral, algo que pocas candidaturas pueden tener.



Y las votaciones liberales en Senado y Cámara le significan a ese partido un alto número de congresistas que serán claves para la gobernabilidad de Gutiérrez en el Legislativo, y el respaldo a sus proyectos de ley y de reforma constitucional, si llega a la Casa de Nariño.



Este apoyo es algo con lo que, posiblemente, Petro no pueda contar si es presidente y que quedó en evidencia con el portazo que Gaviria le dio al Pacto Histórico y con la inclinación liberal hacia Gutiérrez.



Y la otra conquista de Fico con el respaldo del Partido Liberal es precisamente tener de su lado al expresidente César Gaviria, uno de los líderes políticos más respetados e influyentes del país.



El exmandatario no solamente fue jefe de Estado en uno de los momentos cruciales del país –en medio del proceso constituyente de 1991–, sino también ministro de Hacienda, secretario de la OEA y en los últimos años ha guiado al Partido Liberal y lo mantiene entre los más importantes de la política nacional.



Andrés Pastrana y Fico Foto: Twitter: @AndresPastrana_

Pocos dudan que sus críticas a la reforma tributaria del año pasado y al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fueron elementos que influyeron en el retiro del proyecto de ley del Congreso y en la salida del exjefe de la cartera de Hacienda del Gobierno Nacional.



En la actual contienda presidencial, Gaviria se ha ido metiendo poco a poco y fue el primer líder político de esa dimensión en respaldar a Fico, lo que podría darle un espacio político de trascendencia en la campaña del candidato, y en el futuro, si Gutiérrez es elegido mandatario.



Y el Partido Liberal también parece ganar varias cosas, entre ellas, el hecho de tener un aspirante presidencial al cual apoyar y que, como lo dijo el propio exalcalde, acoge sus principales postulados.



Documento liberal

Uno de los fundamentos para la decisión de la mayoría del liberalismo fue una reunión de Gutiérrez con el expresidente Gaviria en la que, según el exmandatario, se encontraron muchas “coincidencias” entre lo que piensa el Partido Liberal y las propuestas del aspirante, lo que hace a Fico depositario de varias tesis liberales que tendrían cabida en el próximo gobierno, en caso de que gane.



De todas formas tampoco se puede olvidar que, a pesar de todo, los críticos le siguen enrostrando a Gaviria que el Partido Liberal se queda sin candidato propio a la Presidencia en esta oportunidad, algo que posiblemente valdría la pena revisar.



Al margen del apoyo al candidato de Equipo por Colombia, algunos sectores del partido están caminando por otras campañas, especialmente la de Petro. Entre ellos están los senadores Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Julián Bedoya. Y los representantes Andrés Calle, Juan Carlos Losada y José Luis Correa. Este último designado como otro de los jefes de debate de Petro.



Sin embargo, el apoyo mayoritario de los congresistas liberales ya está con Gutiérrez, algo que en términos políticos refuerza su campaña, independientemente de las voces que dicen que las bases del liberalismo están con el candidato de los sectores de izquierda.



Así las cosas, el mes que viene será clave para capitalizar el apoyo liberal en la campaña de Fico, quien, como lo evidencian las encuestas de intención de voto, sigue creciendo en la competencia presidencial.



