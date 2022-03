A tan solo dos meses de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, los candidatos presidenciales que siguen en la contienda se enfrentan a una serie de debates con sus contrincantes.



En este contexto, el aspirante de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, publicó un video en sus redes sociales contando la experiencia de cómo es su preparación para los debates presidenciales y cuáles son los consejos que recibe de su equipo de trabajo.



(Lea también: Rodolfo Hernández va a reorganizar su campaña presidencial).

En el video, grabado durante una reunión con su equipo de campaña, el exgobernador de Antioquia explicó en un tono divertido lo que debe hacer en un minuto de debate, que suele ser el tiempo promedio que tiene cada candidato para hacer sus intervenciones.



“Voy para un debate donde nos dicen, usted tiene un minuto para la respuesta y allí nos van a ver tres millones de personas. Entonces la gente que me quiere me dice no frunza el ceño, abra los ojos, y lo hago (…) Entonces me pongo a pensar en el debate, el ceño, los ojos, la sonrisa, y ya en eso he perdido 15 segundos”, indicó.



Y añadió: “Luego ustedes me dicen, las emociones, hay que emocionar a la gente, y yo me acuesto todas las noches y pienso cómo voy a ser más emocionante mañana, y después Cristo me dice, ¡piense en el titular! Y me pongo a pensar en todo eso, más el titular y se me acabó el tiempo en el debate”.



(Le puede interesar: 'Arranca la remontada': Fajardo comienza campaña en 12 ciudades del país).

Ir a debates es un reto. Fuera de la preparación de temas y poder decirlos en menos de 2 minutos, siempre me recomiendan unas cositas: abra los ojos, no frunza el ceño, sonría, emocione a la gente, tenga un titular, 3 ideas claras y parezca bien querido. Se puede 😁 pic.twitter.com/zffrqZFsqA — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 27, 2022

El aspirante presidencial reconoció que ir a los debates presidenciales "es todo un reto", que va mucho más allá de tener que preparar los "temas y poder decirlos en menos de 2 minutos".



La publicación ha recibido cientos de comentarios por parte de los internautas.



(Siga leyendo: ¿Alianza de Rodolfo y Fajardo? Angélica Lozano les pide sentarse a dialogar).



POLÍTICA