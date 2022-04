El expresidente César Gaviria le hizo este martes a su bancada en el Congreso una clara advertencia que incluso tiene que ver con su eventual continuidad en la jefatura del Partido Liberal.



El exmandatario está reunido con los congresistas para definir a cuál de los candidatos presidenciales va a apoyar la colectividad

El punto es que dentro de los congresistas electos no hay unanimidad en torno a quién apoyar. Si ben entre los senadores hay una opinión mayoritaria de respaldar a Fico Gutiérrez, entre los representantes hay una inclinación por que el apoyo sea para Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

​

Por eso, Gaviria intenta conseguir el consenso entre su colectividad, pues no tendría mayor sentido llegar a apoyar una campaña con un partido fragmentado.



Fue por esta razón, según lo confirmaron asistentes a la reunión, que Gaviria les dijo que si no puede llegar con el partido unido, prefiere retirarse de la jefatura de la colectividad.



