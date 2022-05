Los ciudadanos elegidos como jurados de votación —funcionarios públicos transitorios— ya fueron seleccionados a través de sorteo por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Aquellas personas que resultaron elegidas tendrán que asistir el próximo domingo 29 de mayo a los puestos de votación designados, y en tal caso de que haya segunda vuelta presidencial, deben volver a presentarse el 19 de junio.

La Registraduría indica que antes de prestar el servicio como jurado es fundamental que las personas asistan a las capacitaciones para poder cumplir correctamente con sus funciones.



Según la Registraduría, las capacitaciones para jurados de votación son de carácter obligatorio, por lo que los ciudadanos deben asistir presencialmente a las charlas presenciales que organiza el ente, las cuales tienen una duración promedio de una hora y media y se programan con antelación a través de correo electrónico.



Ahora bien si usted fue designado como funcionario público transitorio, pero no recibió la notificación sobre la capacitación, esto no lo exime de realizar el proceso. En ese caso, el ciudadano debe dirigirse a la sede de la Registraduría más cercana a

verificar los horarios y los lugares donde puede asistir a las capacitaciones.



También es importante decir que si un ciudadano ha ejercido como jurado de votación en un certamen electoral anterior y fue escogido para estos comicios presidenciales, tendrá que asistir nuevamente a capacitarse.



Además, la Registraduría tiene habilitado un módulo virtual al que pueden acceder los ciudadanos desde la página del Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), donde podrán obtener toda la información necesaria y el material de apoyo para reforzar la capacitación presencial.

