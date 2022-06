El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, hizo público su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez.



(Puede leer: Juan Manuel Galán se va en contra de Gustavo Petro)

"He decidido, al igual que varios congresistas de mi partido, el apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez. Es hoy la decisión más responsable en esta coyuntura de segunda vuelta, que garantiza la realización de un cambio que la sociedad exige.

Mi apoyo no supone una renuncia a mi independencia ni a la posibilidad de tener posturas críticas sobre varios puntos de la candidatura y de un eventual gobierno del Pacto Histórico", expresó.

No puedo apoyar a un candidato que amenaza las instituciones y despotrica de las leyes, las mujeres, las minorías, los vulnerables y el medio ambiente.



Apoyaré a @petrogustavo y a @FranciaMarquezM porque en esta coyuntura es la opción más responsable y menos riesgosa. pic.twitter.com/ElmoI2dkDf — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 8, 2022

Además, durante la plenaria dijo que este miércoles el Partido Liberal "hizo su adhesión de facto y solapada a la candidatura de Rodolfo Hernández".



Esta fue la intervención de Losada: "yo nunca podría apoyar a un señor que pretende fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Cultura y que se ríe de eso y se burla del sector ambiental y cultural de Colombia. Yo no puedo apoyar a una señor misógino, machista, homofóbico. No podré apoyar a un señor que ha tenido ambigüedades absolutas con el fracking.



(Le recomendamos: Generales retirados apoyan la campaña de Gustavo Petro)



Por eso hoy lo tengo que decir en esta plenaria, porque al interior de nuestro partido nos han cerrado la posibilidad de la expresión pública, que hoy el Partido Liberal entró de manera oficial a la campaña del señor Rodolfo Hernández y reto aquí a ese candidato a que me contradiga y que bajo la gravedad de juramento, si es que es tan valiente, salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal. Que salga a decir que no ha hablado con el expresidente César Gaviria, que salga a decir que no ha hablado con los senadores del Partido Liberal. Quiero verlo.



Por eso presidenta yo quiero hacer en esta bancada lo que no había hecho hasta el día de hoy y es anunciar que mi voto será por Gustavo Petro Urrego. Las luchas ambientales que he llevado aquí durante 4 años no pueden ser motivo de risa y de burla del señor Hernández y tengo que irme donde hay un verdadero programa ambiental.



Por supuesto hoy tenemos una amenaza tan dura que se cierne sobre la institucionalidad de este Congreso como la del señor Hernández que el voto responsable se convirtió en Gustavo Petro Urrego".



REDACCIÓN POLÍTICA