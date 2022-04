Reformar la justicia es uno de los planteamientos del coronel en retiro José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt por el partido Verde Oxígeno. El exmilitar cuenta con estudios en la Universidad Militar y posee una especialización en Estrategia e Inteligencia de la Universidad de Jaume III, de España. Este aspirante a la Vicepresidencia, que le dedicó más de tres décadas de su vida a las funciones marciales, habló con EL TIEMPO.



¿Cuál será el principal enfoque de su campaña en lo que resta?

El principal enfoque de la campaña será caminar este país de extremo a extremo como lo he hecho durante toda mi vida, para hablar con nuestros compatriotas y llegar a todas las regiones con nuestras propuestas y nuestro plan de gobierno. Queremos llegar a los seguidores de otras campañas que se sienten defraudados, decepcionados que allí se colaron las maquinarias y el clientelismo; así como a cautivar esa mayoría de colombianos que aún no se identifican con ningún candidato, los abstencionistas, los votantes en blanco.



En segundo lugar es el aspecto temático, explicarles a los colombianos cuáles son nuestras propuestas, cómo es que vamos a gobernar.



El militar José Luis Esparza se alió con Ingrid Betancourt para llegar a la Casa de Nariño en 2022. Foto: Campaña José Luis Esparza.

En caso de llegar a la Vicepresidencia, ¿cuáles serán sus prioridades?

Hay una tarea monumental que embarca un solo proyecto acordado con Ingrid Betancourt. Poner toda mi experiencia y disciplina en liderar la estrategia de lucha contra la corrupción, basado en 4 ejes: crear un programa de cultura de transparencia a través de la educación con cobertura a todas las entidades públicas del Estado; el segundo será reestructurar y exigir la promoción y cumplimiento de la meritocracia para aspirar a los cargos. El tercero será la transformación y el fortalecimiento de los procesos institucionales para hacerlos más prácticos y transparentes, y el cuarto será la implementación de la tecnología como herramienta preventiva y que permita a ciudadanos y organismos de control vigilar, detectar y controlar la inversión de los recursos del Estado con total transparencia, esto deberá ser acompañado de un proceso de educación en la cultura de un gobierno digital.



Habrá otras tareas en que pondré mi disposición como mi experiencia en seguridad y defensa.



¿Se le asignarán funciones específicas a la Vicepresidencia?

La Vicepresidencia tiene definidas unas funciones claras en la Constitución Política, además de reemplazar al presidente en ausencias temporales o definitivas, así mismo el presidente podrá hacerle encargos o misiones especiales o designarlo en cualquier cargo de la Rama Ejecutiva.

¿Cuáles son las reformas que necesita urgentemente el país?

Revisar y reestructurar a fondo los procesos internos, para fiscalizar con protocolos estrictos los resultados finales de cada inversión que se haga con los dineros de los colombianos, pues tenemos una red de controles previos, pero muy pocos controles posteriores y creo que esa es una urgente reforma para solucionar el saqueo de los recursos públicos a manos de los corruptos, que ven el dinero de los colombianos como suyo.



La justicia es guardiana y garante de la democracia, por lo que se requiere una urgente reforma estructural de la justicia, para que esta sea efectiva y realmente se ponga a la altura de las necesidades y anhelos de los ciudadanos.

Esparza durante el debate vicepresidencial de EL TIEMPO-Semana. Foto: Héctor Fabio Zamora. CEET.

Ingrid es una mujer de centro, muy bien fundamentada en sus tesis y visión de la Colombia ideal, por lo cual no ha estado muy cercana al uribismo FACEBOOK

Ingrid se ha alejado del uribismo y de la seguridad democrática. ¿Cómo sería este tema en un gobierno de ustedes?

La seguridad en un gobierno nuestro debe tener como máxima prioridad devolverle la esperanza, la tranquilidad, el progreso y la paz a los colombianos. Ingrid es una mujer de centro, muy bien fundamentada en sus tesis y visión de la Colombia ideal, por lo cual no ha estado muy cercana al uribismo, por el contrario, hizo parte de la Coalición Verde Esperanza, pero aquí lo principal es despolitizar la seguridad, que no le pertenece a la derecha o a la izquierda. Pertenece a la sociedad y es lo que está reclamando. La seguridad debe garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.



