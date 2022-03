Durante los primeros minutos del debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, los candidatos Gustavo Petro e Ingrid Betancourt tuvieron una fuerte discusión. La pelea empezó cuando Betancourt le reprochó a Petro la vinculación de Piedad Córdoba con el Pacto Histórico.



Le contamos cuáles fueron los ataques de lado y lado.

Cuando le preguntaron al respecto de Piedad Córdoba, la candidata Ingrid Betancourt empezó diciendo lo siguiente: "Las pruebas están ahí. Ella es Teodora Bolívar. Obviamente sabemos que ella trató que las liberaciones acordaran a sus intereses políticos".



Y agregó: "pero el problema no está en Piedad. El problema está en Gustavo que acepta que Piedad entre con esas implicaciones porque le trae réditos políticos, financiación y votos".



Betancourt también dijo que en la campaña del líder del Pacto Histórico había secuestradores. Cuando Petro le pregunta que cuál es la persona que la secuestró y que está en su campaña , ella indica que 'los Comunes', en referencia al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



"Los comunes no están conmigo. Los comunes acaban de hacer una elección independiente al Pacto Histórico. No me calumnie. La calumnia aquí no cabe", le dice Petro a la candidata.