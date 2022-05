Los últimos días de campaña política de Ingrid Betancourt no han sido fáciles. La aspirante a la Casa de Nariño enfrenta una solicitud de revocatoria de su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); ella y su partido, el Verde Oxígeno, han tenido diferencias con el actual senador electo Humberto de la Calle y las posibilidades de unirse con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández para llegar a la segunda vuelta presidencial parecen desvanecerse cada día más. Betancourt habló con EL TIEMPO sobre estos inconvenientes y su bandera de la anticorrupción.

Hace unas semanas el Consejo Nacional Electoral aceptó una solicitud de revocatoria de su candidatura, ¿cómo va ese proceso?

Es una solicitud para revocar la candidatura del partido Verde Oxígeno y el quejoso aduce, en primer lugar, que se firmó el acuerdo con la Alianza Verde y con algunos miembros de lo que se llamó después la coalición Centro Esperanza que implicaba un acuerdo para estar en la consulta de precandidatos presidenciales de dicha coalición. Lo que nosotros pudimos aportar fueron pruebas primero de que el acuerdo que se firmó para el Senado tenía un espacio legal únicamente dedicado al Senado y no tiene ninguna obligatoriedad de acompañar a la coalición Centro Esperanza y menos de acompañarla a la consulta de precandidatos del 13 de marzo. Entonces cuando se aduce la necesidad de que nos retiremos formalmente de ese acuerdo, pues no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer y no lo queremos hacer por una razón y es que tenemos elegidos avalados por el partido Verde Oxígeno y si nosotros nos retiramos, pues les quitamos la posibilidad a Humberto de la Calle y a Daniel Carvalho de recibir su confirmación de senador y representante a la Cámara.

Usted ha mencionado que esta solicitud podría tener otros intereses...

Lo que nos lleva a pensar, y es el argumento que le presentamos al Consejo Nacional Electoral, es que esta fue una solicitud temeraria más con unos ánimos de crear unos titulares de prensa y de dinamitar la campaña nuestra, que de realmente tener un sustento de tipo jurídico.

¿Por qué cree que esto tendría la intención de dinamitar su candidatura?

Hay dos hipótesis porque es curioso que un miembro de Compromiso Ciudadano, que es de Sergio Fajardo, busque dinamitar la candidatura del partido Verde Oxígeno. Una posibilidad es que cuando esta solicitud se presenta en ese momento, paralelamente, Sergio Fajardo estaba negociando con Rodolfo Hernández la posibilidad de una unión y ahí lo que estaba en juego era quién iba a puntear en las encuestas y quien lo hiciera iba a liderar esa unión y el otro candidato se iba a retirar para apoyarlo. Uno podría pensar que esa solicitud se daba en previsión de lograr que se bajara la candidatura de Verde Oxígeno para que la favorabilidad en encuestas nuestras pasara a Sergio y le permitiera puntear en las encuestas.

¿Y la otra hipótesis?

La otra hipótesis es que ustedes saben que Humberto de la Calle ha estado en reiteradas oportunidades diciendo que se siente secuestrado por el partido Verde Oxígeno, que lo avaló. Ahí se podría pensar que para él era una solución, porque anteriormente también había solicitado que me retirara de mi candidatura presidencial para que él no cayera en doble militancia, entonces eso podría ser una manera de sacarme del camino de manera que no incurriera en doble militancia en caso de que decidiera apoyar a Sergio Fajardo. Independientemente de las razones, que todavía no están claras, se parte de los asambleístas del partido Verde Oxígeno que le hizo un llamado para que él (Humberto de la Calle) definiera qué quiere ser en realidad porque ataca al partido Verde Oxígeno y, sin embargo, lo representa en el Congreso porque tiene el aval del partido. Y la ley es muy precisa en decir que en una elección, la elección le pertenece al partido y no al candidato.

¿Las posibilidades de alianzas con el centro ya podrían declararse muertas?

Con el gran dolor en el alma, porque pienso que es un inmenso error histórico, no veo cómo pudiéramos reactivar ese curso de unión del centro. Es curioso porque en la asamblea la gente decía: bueno, si Sergio Fajardo no quiere unirse de pronto podemos unirnos con Rodolfo Hernández, pero para qué unirnos con Rodolfo si no pasamos a segunda vuelta. La lógica es unir suficiente peso específico para tener una opción de llegar a segunda vuelta y la verdad es que esa opción la tuvimos hace un mes, porque todos los candidatos estábamos muchísimo más arriba en las encuestas, entonces ahí sí había una seguridad de que pasáramos a segunda vuelta, hoy es más difícil.

¿Entonces cero posibilidades en lo que queda de campaña?

La puerta no se cerró en el partido. Es decir, no se dijo que ya era un tema cerrado y no se vuelve a hablar de él. La gente dijo que si de pronto se abre una nueva oportunidad y las cosas son dinámicas, la política va cambiando, entonces en ese caso nos reunimos de nuevo en asamblea y miramos a ver cuál sería el paso a seguir.

¿En qué se enfocará en lo que queda de campaña?

Nosotros hemos hecho un inmenso esfuerzo por hacer presencia a pesar de que hemos tenido todo tipo de talanqueras. Nos preocupa mucho el panorama de violencia tras bambalinas: el tema de los paros armados, convocar a la ciudadanía para desobedecer una orden del ente disciplinario. En este último tiempo el barrido comenzó con una reforma de la ley de garantías, tramitada a escondidas y que afecta para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones; luego se dan unos escrutinios con un millón y medio de votos que aparecen no sabemos de dónde; luego unos ataques, fake news, una guerra muy sucia a través de los medios de comunicación; con información de que hay campañas que están infiltrando a otras, que están haciendo una política sistemática para denigrar a los rivales; el tema de los aportes y anticipos a las campañas que tiene que dar el Consejo Nacional Electoral y que no nos han dado...

A propósito de eso, ¿qué les dicen en el CNE sobre ese dinero?

No hemos recibido nada de recursos. Nos han mandado comunicaciones en donde nos dicen que tenemos que cumplir unos requisitos que no podemos cumplir porque son requisitos que no podemos cumplir. Es decir, tendríamos que haber estado con personería jurídica en el 2018 para poder cumplir esos requisitos y nos la dieron en diciembre de 2021 y a pesar de que el sentido común lleva a decir que esto no lo podemos cumplir, igual nos están poniendo en ese rasero y esa es una manera de amordazar la campaña. No podemos jugar, nos impiden tener el juego político que tienen los demás partidos y eso es obviamente una falta de garantías violenta.

Pasando a otro tema, ¿cuál será el primer proyecto de ley que impulsaría en caso de llegar a la Casa de Nariño?

Nosotros tenemos un compromiso que es también nuestra doctrina y es que para sacar a Colombia del subdesarrollo, de la pobreza, para que haya una recuperación económica y las cosas marchen bien tenemos que atacar la corrupción. Entonces lo primero que haríamos es un decreto para construir una unidad ad hoc, interdisciplinaria, para poder rastrear los recursos que se han robado. En este cuatrienio hubo muchos desfalcos, de pronto unos de los más sonados es el caso de los Mintic, y podríamos acumular eso por millones de pesos. Rastrear eso implica ponernos las pilas, hacer alianzas y acuerdos con países extranjeros, eso es una gran investigación que tiene que comenzar el día siguiente de la posesión.

¿Cambiaría algo en la estructura del Estado?

Vamos a tener una revisión de toda la arquitectura de nómina de todos los ministerios para revisar cómo estamos funcionando, si somos eficientes, si las personas que están en los puestos son idóneas, si es por mérito, porque queremos también liberarnos del clientelismo y poder dar la oportunidad a muchos colombianos, muy bien preparados, que quieren participar en el Estado. Darles un espacio de primer empleo a los jóvenes que entren al Gobierno a través de meritocracia y que nos permitan reoxigenar la manera como el Estado funciona. Para nosotros el tema de quiénes son nuestros servidores públicos es muy importante porque el diagnóstico que hacemos es que el Estado, y en particular el Gobierno, es muy bueno en diseñar programas, propuestas y soluciones, pero es en la ejecución donde fallamos y como tampoco hay control y queremos que todos los eslabones de la cadena sean confiables para cumplir a los colombianos.

¿Habría reforma de la justicia?

Nosotros hemos estado pensando en cómo independizamos los entes de control. Y la solución que tenemos para proponerles a los colombianos es que hagamos lo que hicimos con el Banco de la República, que funciona perfecto. Vamos a organizar juntas directivas de tecnócratas, es decir, gente que sabe del tema de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría y ellos van a estar rotando, pero no al ritmo de las elecciones, sino a un compás diferente. Esa junta directiva que va cambiando, digamos, cada cinco años elige al director del organismo. Entonces desligamos esto del poder de la corrupción. Necesitamos independizar a las personas que están en esos entes de control de ese poder temporal de los personajes que llegan a controlar el Congreso. Obviamente, necesitamos una reforma de la justicia, esa es una reforma constitucional. No la vamos a hacer inmediatamente porque es una reforma que necesita una gobernabilidad diferente.

MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ

REDACCIÓN POLÍTICA