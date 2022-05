La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, declinó este viernes su aspiración a la Casa de Nariño para apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández. Betancourt no crecía en las encuestas: en la de Guarumo aparece por debajo de 1%, igualmente que en la del CNC con un 0,7% y en Invamer con 0,8%.

Federico Nieto, analista político de la Universidad de Antioquia, explica que en el caso de Ingrid Betancourt ella se ha destacado por ser una figura que le gusta dar golpes de opinión. “Desde el principio su campaña política ha sido más estratégica. Estaba tratando de generar golpes de opinión como en su momento lo hizo con Alejandro Gaviria y con la Coalición”, afirmó el analista.



“Me parece natural por su movimiento en las encuestas. Es una decisión plenamente estratégica ya sea porque cree que puede aspirar a algo en segunda vuelta con él o porque en definitiva es una manera de estar todo el tiempo en la opinión pública”, afirma Nieto.



De acuerdo con Jaime Duarte, analista político, la decisión es un poco tarde “esta vez sus palabras siento que sí tienen algo de lógica porque siempre ha hablado de buscar al que no tiene maquinarias y sin duda el único candidato que no tiene maquinarias es Rodolfo. Él tendrá plata y amigos pero se cumplen esos requisitos de los que ella hablaba para acercarse a los políticos”, asegura Duarte.



“No creo que aporte mucho. Ingrid es una figura muy controversial que era de la política alternativa, previo a su secuestro, pero hemos visto mucha variabilidad y mucho resentimiento en su política hacia todo el Estado en general. Sorprende que se sume a un candidato que está más inclinado a la derecha, pero no creo que haga mayo mella en la campaña de Rodolfo. Simplemente es que ella se dio cuenta de lo inviable de su llegada a la Presidencia”, expresa, Alejandro Bohórquez-Keeney, docente en la Universidad Externado de Colombia.



