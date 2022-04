Aunque varios analistas políticos concuerdan en que las encuestas no reflejan necesariamente los resultados que puedan ser obtenidos en las urnas, sí señalan que en algunos casos plasman un panorama de la intención de voto de los ciudadanos.



Este viernes, se conoció la más reciente encuesta de Invamer, y los resultados no parecen muy alentadores para los candidatos del denominado centro: Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo.



Fajardo aparece en el cuarto puesto con el 6,5 por ciento de intención de voto, mientras que la candidata del resucitado partido Verde Oxígeno está por debajo del margen del error con el 0,5 por ciento.

Estos resultados han planteado la posibilidad de que entre los candidatos presidenciales se empiecen a gestar posibles alianzas de cara a la primera vuelta.



Por el lado del candidato de la Centro Esperanza no han faltado los 'coqueteos' al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Y ahora, Betancourt expresó que está abierta al diálogo y concertación como una candidata que representa la línea alternativa y tiene aspiraciones comunes como la lucha contra la corrupción.



“Definitivamente sí. Hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos. La unión es posible. Obviamente, hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia”, aseguró la excongresista a su salida del debate sobre la niñez organizado por la Universidad de Los Andes.



Sobre una eventual renuncia a la aspiración presidencial, Betancourt respondió que hay que “saberse retirar en el momento que haya necesidad si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente que realmente nos permita salir de una votación entre el odio y el miedo”.

Un encuentro del 'centro'

Sin duda alguna, en la contienda electoral el denominado "centro político" ha representado un sector importante del voto popular para los candidatos presidenciales; sin embargo, desde las pasadas consultas interpartidistas se ha visto divido. Así lo explican los analistas políticos.



Por su parte, Jairo Libreros catedrático de la Universidad Externado de Colombia explica que desde la salida de Ingrid Betancourt de la Centro Esperanza, el malestar en el centro se empezó a sentir, y el voto del electorado se ha visto repartido entre Sergio Fajardo, la excongresista, y otros aspirantes que se perfilan como los líderes de la contienda: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.



"Yo creo que existía muchas expectativas de lo que era el voto del centro, pero lamentablemente creo que los candidatos no han logrado conectar su discurso con el sector del centro, que en última instancia es el que mayoritariamente vota", indica Libreros.



Jaime Duarte, profesor de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, señala que aún hay una incógnita que no parece estar resulta por parte de Fajardo, y es "hasta cuánto puede crecer y si puede mover al voto no polarizado y también al ciudadano indiferente".



Precisamente, Duarte indica que "ese es un voto que se va dando sobre la marcha" por lo que en la mayoría de los casos no queda reflejado en las encuestas de intención de voto electoral. "El voto del indiferente es un voto que se decide a último momento", puntualiza.

