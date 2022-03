Luego de conocer la lista definitiva de candidatos a la presidencia para el período 2022-2026, EL TIEMPO y la revista Semana, en una gran alianza digital, organizaron el primer cara a cara de aspirantes a la Casa de Nariño.



En este encuentro, la candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt fue una de las participantes.



(Siga aquí el minuto a minuto del debate presidencial).

Betancourt estuvo acompañada de los también candidatos Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) y Gustavo Petro (Pacto Histórico), quienes el día de ayer fueron los ganadores en las consultas de sus respectivas coaliciones.



En primer lugar, la candidata dio su opinión sobre las consultas en las que fueron elegidos Petro y Gutiérrez, y el nuevo mapa político que inició. Aunque los felicitó por su victoria en cada una de sus coaliciones, dijo que "se evidenció que las maquinarias tienen mucho poder. Ellas de alguna manera se están reorganizando".(Lea también: ‘Jamás he pronunciado la palabra expropiación’: Petro le replica a 'Fico')

Habló, además, de Gustavo Petro, y dijo que aseguró su cupo a la segunda vuelta "con maquinarias". Además, cuestionó que "asociarse" con Piedad Córdoba fue un error, y criticó que la coalición de Pacto Histórico le haya dado el aval para que llegara al Senado.



"Con todas las pruebas que tú tienes la aceptas entre tus filas", le dijo Betancourt a Petro.



"Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos. Están personajes sindicados de haber sido tramitadores del secuestro. Estoy hablando de Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia y ahora a través de esta alianza con Petro se gana esta especie de beneplácito", agregó.



También reprochó la supuesta alianza de Gustavo Petro con el partido Liberal y César Gaviria. "Yo les quiero decir que yo estoy acá para que Gustavo Petro no le vuelva a poner conejo a Colombia".



(Además: Petro a Fico: 'A ustedes les interesa seguir la guerra')

'El centro está vivo'

Con respecto a la llegada de Oscar Iván Zuluaga a la campaña de Federico Gutiérrez, la candidata dijo que es parte de "la recomposición del pasado. Aquí tenemos la derecha, la derecha que sigue gobernando, y al frente tenemos una izquierda, pero una izquierda que decide ser lo mismo que la derecha. Que decide actuar con las mismas mañas".

Fuerte discusión entre Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. Foto: Héctor F. Zamora / EL TIEMPO

Betancourt mencionó que "el centro está vivo" y ella lo representa. "Hay otra manera, no con el odio que destilan los extremos. (...) La de todos aquellos que quieran trabajar en contra de la corrupción, que quieran devolverle al país sus oportunidades".



La candidata habló, por otro lado, de combatir la pobreza, de apoyar la educación y trabajar por el medio ambiente, y dijo que no habrá ningún avance "con ninguno de estos personajes".



"Estamos convocando a los colombianos que no comen entero, a los colombianos que saben que quieren derechos, que quieren que acabe este sistema en el cual los unos y los otros terminan siempre volviendo a 'encarmarse' en el poder para quitarnos a los colombianos las oportunidades", afirmó.



Con respecto a una posible alianza con Rodolfo Hernández, la candidata solo mencionó "me uno a todo el que esté en contra de la corrupción".



(Puede leer: 'Fico' a Petro: 'usted es amigo de Farc y se hace el bobo con acusaciones')

Propuestas sobre la salud

Betancourt dijo que propone llevar la salud "a donde está ausente el estado", y mencionó que la salud no será "un negocio", sino "un servicio, en particular, para las mujeres colombianas".



"En el sistema actual de salud, convertido en negocio, se retrasan todos los medicamentos, se retrasan los sistemas para darle salud a las personas, y lo que estamos viendo es que los colombianos están accediendo a las tutelas", afirmó.



En cuanto a acabar con la EPS, dijo que el verdadero problema es la influencia de las "maquinarias". "Todos sabemos que las EPS se les dan como favor político a los amigos de los gobernantes y de la gente que está en el Congreso".



También habló de la informalización de los médicos, y dijo que hay que trabajar para que "no solamente tengan un trabajo digno, sino para que tengan todas las prestaciones sociales que en este momento no tienen".

¿Replantearía relaciones con Estados Unidos?

La candidata habló de tratar con el país norteamericano el tema de la despenalización de la droga.



"Hay que trabajar juntos para despenalizar el consumo de droga. De manera que nosotros podamos acabar con la guerra en contra del narcotráfico. (...) Vamos a desplazar esos recursos para invertirlo en nuestros campesinos", dijo.



Por otro lado, dijo que usaría los "créditos carbono" para financiar la reforestación del Amazonas.



(Le recomendamos: Debate presidencial: Candidatos hablan de relaciones con Estados Unidos).

Propuestas sobre repartición de tierras

"El problema de la tierra es el problema de la guerra", dijo la candidata.



Habló de la necesidad de una titulación de tierras con "esquemas de protección", brindando "instrumentos para lograr mayor igualdad", pero haciendo una reforma que también proteja a la propiedad privada.



"Democratizar quiere decir darle a los colombianos juego, pero no quiere decir castigar a los que tienen para entregarle después a los amigos", le dijo Betancourt a Petro.

¿Qué haría con los subsidios?

"Los subsidios son efectivos y sirven cuando están condicionados", dijo la candidata, y mencionó que deben estar enfocados en la infancia.



Además, propuso dar directamente a cada colombiano las ayudas que necesita "solo con la cédula". "Podríamos estar entregándoles a las familias alrededor de 400 mil pesos mensuales", aseguró.



Por otro lado, habló de un "crédito subsidiado" para que las mujeres emprendan.



Con respecto a las pensiones, dijo que la propuesta de Petro de acabr con los fondos pribados era un erro porque significaba "entregarle esos recursos a personas que se los van a robar".

'Se arrodillan delante del Papa y vienen a decir que está bien robar'

Sobre las visitas de otros candidatos al Papa, la candidata afirmó que le ofende que "después de arrodillarse delante del Papa, vienen acá a decir que está bien robar, y está bien recibirle plata a los que compran los votos con tal de que sea un beneficio a los amigos políticos. Esa doble moral es la que tiene jodido al país".

