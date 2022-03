La candidata presidencial del partido Verde Oxigeno, Ingrid Betancourt, le respondió al senador electo de la Coalición Centro Esperanza, Humberto de La Calle, quien sugirió que ella debería retirarse de la contienda electoral para así "unir al centro".



"Eso no va a suceder", indicó Betancourt, quien además añadió que es "poco serio" que el exnegociador del proceso de paz le pida posponer su candidatura.



Aunque expresó que su voluntad es que De La Calle "esté tranquilo" y que entiende que está pasando por "una situación difícil", fue enfática al asegurar que esto está pasando por la "decisión que él y la coalición tomaron en su momento".



De La Calle hizo esta sugerencia después de que se determinara que no puede apoyar la aspiración presidencial de Sergio Fajardo por tener el aval de Oxígeno Verde, partido que ya cuenta con la candidatura de la exsenadora.



Esto se da debido al concepto jurídico del Ministerio del Interior que establece que alguien con el aval de un partido que apoye a otra colectividad puede incurrir en doble militancia y ser castigado con la pérdida de su curul y la imposibilidad de volver a aspirar a cargos de elección popular.



No obstante, de acuerdo con la candidata presidencial, los miembros de la Coalición Centro Esperanza "conocían perfectamente" esa situación (la del concepto de MinInterior) y que "son hombres maduros que conocen la Ley".



De La Calle se refirió al tema en la 'W Radio', donde le pidió a Ingrid que se retire de la contienda electoral teniendo en cuenta que ella no supera el 2 por ciento en intención de voto, de acuerdo con las últimas encuestas.



Ella tiene derecho a aspirar a la Presidencia pero podría posponer esa aspiración en función de las circunstancias FACEBOOK



"Ella tiene derecho a aspirar a la Presidencia pero podría posponer esa aspiración en función de las circunstancias. Todo el mundo sabe que ella no está encabezando las opciones de centro, y creo que este es el momento de la unión", indicó.



También dijo que ya le ha hecho esa solicitud por medio de una carta escrita, debido a que, según él, ella no contesta sus llamadas.



Con respecto a esto, indicó que ella recibió la carta ayer a las 10 de la noche, pero que él nunca la ha llamado para hablar del tema últimamente.



Finalmente aseguró que para no cometer doble militancia, se va a abstener de apoyar públicamente a Sergio Fajardo, pero insistió en que Ingrid debería dar un paso al costado para que las más de 190.000 personas que lo apoyaron en las urnas el pasado 13 de marzo tengan su voz en el debate presidencial.



Pero Ingrid ha asegurado que ella le ha expuesto varias posibilidades, una de estas fue que, en su momento, Verde Oxigeno le retirara el aval para que él pudiera tener el aval de otro de los partidos de la coalición pero "él no quiso aceptarlo".



POLÍTICA