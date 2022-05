Un fuerte golpe ha recibido las últimas semanas el llamado centro político al ver que no despega en las encuestas. Según las cifras de Invamer, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tiene actualmente 13.9 por ciento de intención de voto. Hay un fuerte descenso, según Invamer, en la carrera del aspirante de la Coalición Centro Esperanza. Sergio Fajardo venía de un 15 por ciento y actualmente tiene 6.5 por ciento. Asimismo, Ingrid Betancourt está por debajo del margen del error con el 0,5 por ciento.



Razón por la cual aspirante presidencial ha manifestado su intención de dar un paso al costado para propiciar una alianza entre los candidatos del 'centro político'.



"Estoy pensándolo mucho, es una reflexión delicada. Hoy estuve hablando con personas que me piden que me retire simplemente como un gesto y la consideración es también un gesto para qué si no sumamos, si no logramos realmente hacer la diferencia sería un retiro sin consecuencias", manifestó Betancourt.



Quien además dijo que como candidata presidencial hace un llamado a los demás candidatos a unirse. "Llamar a Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, en particular a Sergio, yo sé que para él ha sido difícil, que adicionalmente está en una situación más compleja porque es parte de una consulta que tiene que hablar con los demás miembros, pero creo que se necesita darle al país una voz de unión de todas las fuerzas del centro y que podamos pasar a segunda vuelta", aseguró.



Sergio Fajardo y Rodolfo Hernandez Foto: Prensa Sergio Fajardo

Dijo que si son tres personas quienes desean hacer alianza, dos de ellas tendrán que sumarse a alguien. "Que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan según las reglas de juego que ellos establezcan", afirmó



Finalmente, dijo: "creo que tenemos una responsabilidad histórica y es cumplirle al país. Yo me he recorrido el país entero, la gente no quiere votar ni por Petro ni por Federico y no saben por quien votar que sea un voto útil. Tenemos que lograr entusiasmar, dinamizar y lograr cambiar este equilibrio de fuerzas bipolar, logrando que el centro arrastre una cantidad de votos que en este momento son votos en blanco, indecisos, que no quieren pronunciarse porque no quieren ni lo uno ni lo otro. No veo otra solución".



Magda Jiménez, profesora de la Universidad Externado de Colombia, apoya esa tesis y sugiere que los candidatos deben tomar decisiones certeras en sus campañas.



“Tienen que seguir ampliando su base electoral, trabajar mucho más en sus redes sociales y buscar el voto de los candidatos indecisos”, señala Jiménez, quien menciona que existe la posibilidad de que los aspirantes se “desmarquen” y busquen generar alianzas.



Por su parte, Jairo Libreros catedrático de la Universidad Externado de Colombia explica que desde la salida de Ingrid Betancourt de la Centro Esperanza, el malestar en el centro se empezó a sentir, y el voto del electorado se ha visto repartido entre Sergio Fajardo, la excongresista, y otros aspirantes que se perfilan como los líderes de la contienda: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.



"Yo creo que existía muchas expectativas de lo que era el voto del centro, pero lamentablemente creo que los candidatos no han logrado conectar su discurso con el sector del centro, que en última instancia es el que mayoritariamente vota", indica Libreros.



El candidato Rodolfo Hernández ha manifestado que en caso de surgir una alianza con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, deberá ser este último quien adhiera a su campaña.



"Yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente en el 6%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta. Lo que esperamos es que él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye. Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere", dijo Hernández.





POLÍTICA