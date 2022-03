Uno de los momentos que más comentarios suscitó entre usuarios de redes sociales que estaban conectados con el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana fue cuando Ingrid Betancourt le replicó a Gustavo Petro sobre

El comentario sucedió mientras los candidatos se atacaban por sus pasados cargos. El candidato del Pacto Histórico mencionó que Betancourt lo visitó en Bélgica y hubo una discusión.



(Ingrid Betancourt y Gustavo Petro tienen fuerte pelea; esto se dijeron)



—"¿En qué gobierno trabajaste tú cuando trabajaste en la embajada de Bélgica?", le preguntó Ingrid Betancourt.



—"En el de Gaviria porque me iban a matar", respondió Petro y preguntó: "¿Sabes por qué renuncié?"



—"Porque te dio una depresión", le dijo la candidata.



Petro replicó: "Tú que fuiste a visitarme a mi casa, en Bélgica, acompañada de Carlos Alfonso Lucio con una teoría, pero no quiero entrar en intimidades".



Y agregó: "No entiendo: me nombran para salvar mi vida, renuncio porque no quería estar en el gobierno de Samper y ustedes defendían a Samper, ¿o no lo defendiste con Carlos Alfonso Lucio?".



(Además: Tierras, subsidios y pensiones, puntos álgidos del debate presidencial)



"Entonces, ahora sí son malos; las maquinarias son ellos. Entonces, trabajas en el gobierno de César Gaviria y es malo. Hay que ser coherente. Si tu no hubieras trabajado en esos gobiernos, hubieras podido hablar con tranquilidad", agregó Petro.

Se le preguntó a Gustavo Petro sobre qué le habría propuesto Ingrid Betancourt y él dijo: "La defensa del gobierno de Samper, al lado de Carlos Alfonso Lucio. Yo lo que hice fue renunciar".



(Lea: 'Estoy acá para que Petro no le haga conejo a Colombia', Ingrid Betancourt)

Este hecho lo negó Ingrid Betancourt: "Absolutamente falso". Y continuó: "Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo", dijo la candidata de Verde Oxígeno.

🔴#ColombiaVota2022 | Ingrid Betancourt y Gustavo Petro tuvieron una fuerte pelea durante el debate de candidatos presidenciales.



Siga el debate aquí ► https://t.co/TuSIlVhpXo pic.twitter.com/6qE82mcFkj — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 15, 2022

EL TIEMPO