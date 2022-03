Uno de los momentos que más comentarios suscitó entre usuarios de redes sociales que estaban conectados con el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana fue cuando Ingrid Betancourt le replicó a Gustavo Petro sobre un episodio que habría ocurrido hace casi 30 años.

El comentario sucedió mientras los candidatos se atacaban por sus pasados cargos. El candidato del Pacto Histórico mencionó que Betancourt lo visitó en Bélgica y hubo una discusión.



—"¿En qué gobierno trabajaste tú cuando trabajaste en la embajada de Bélgica?", le preguntó Ingrid Betancourt.



—"En el de Gaviria porque me iban a matar", respondió Petro y preguntó: "¿Sabes por qué renuncié?"



—"Porque te dio una depresión", le dijo la candidata.



Petro replicó: "Tú que fuiste a visitarme a mi casa, en Bélgica, acompañada de Carlos Alonso Lucio con una teoría, pero no quiero entrar en intimidades".



Y agregó: "No entiendo: me nombran para salvar mi vida, renuncio porque no quería estar en el gobierno de Samper y ustedes defendían a Samper, ¿o no lo defendiste con Carlos Alonso Lucio?".



"Entonces, ahora sí son malos; las maquinarias son ellos. Entonces, trabajas en el gobierno de César Gaviria y es malo. Hay que ser coherente. Si tu no hubieras trabajado en esos gobiernos, hubieras podido hablar con tranquilidad", agregó Petro.

Se le preguntó a Gustavo Petro sobre qué le habría propuesto Ingrid Betancourt y él dijo: "La defensa del gobierno de Samper, al lado de Carlos Alonso Lucio. Yo lo que hice fue renunciar".



Este hecho lo negó Ingrid Betancourt: "Absolutamente falso". Y continuó: "Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo", dijo la candidata de Verde Oxígeno.

Las fuertes declaraciones de la candidata independiente se originó una ola de indignación en las redes sociales, ya que consideraron que ese ataque verbal fue una falta de respeto al exponer una posible dificultad personal que supuestamente atravesó el líder de la Colombia Humana, suceso que el candidato negó.



Entre los muchos comentarios que se derivaron de la polémica intervención se destacaron, entre otras, la efectuada por la congresista Katherine Miranda, que volvió a ser elegida para la Cámara de Representantes de Bogotá . La líder del partido Alianza Verde escribió en su cuenta de Twitter.



“Lo siento, pero Íngrid Betancourt cayó muy bajo hoy. Qué mal ser humano que es”, escribió la congresista.



Otros usuarios en redes sociales también calificaron las palabras de Ingrid como una bajeza en esta campaña electoral, considerando que la salud mental de las personas no debe ser un tema de burlas o que se preste para ataques políticos.



