Luego de conocer la lista definitiva de candidatos a la presidencia para el período 2022-2026, EL TIEMPO y la revista Semana, en una gran alianza digital, organizan el primer cara a cara de aspirantes a la Casa de Nariño.



En este encuentro, la candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourtes una de las participantes.



(Siga aquí el minuto a minuto del debate presidencial).

Betancourt está acompañada de los también candidatos Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) y Gustavo Petro (Pacto Histórico), quienes el día de ayer fueron los ganadores en las consultas de sus respectivas coaliciones.



En primer lugar, la candidata dio su opinión sobre las consultas en las que fueron elegidos Petro y Gutiérrez, y el nuevo mapa político que inició. Aunque los felicitó por su victoria en cada una de sus coaliciones, dijo que "se evidenció que las maquinarias tienen mucho poder. Que ellas de alguna manera se están reorganizando".



Habló, además, de Gustavo Petro, y dijo que organizó su cupo a la segunda vuelta "con maquinarias".



"Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos. Están personajes sindicados de haber sido tramitadores del secuestro. Estoy hablando de Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia y ahora a través de esta alianza con Petro se gana esta especie de beneplácito".



"Yo les quiero decir que yo estoy acá para que Gustavo Petro no le vuelva a poner conejo a Colombia".



También dijo que Piedad es "Teodora Bolívar, obviamente sabemos que las liberaciones se acomodaron a sus intereses políticos".



Con respecto a la llegada de Oscar Iván Zuluaga a la campaña de Federico Gutiérrez, la candidata dijo que es parte de "la recomposición del pasado. Aquí tenemos la derecha, la derecha que sigue gobernando, y al frente tenemos una izquierda, pero una izquierda que decide ser lo mismo que la derecha. Que decide actuar con las mismas mañas".



Betancourt mencionó que "el centro está vivo" y ella lo representa. "Hay otra manera, no con el odio que destilan los extremos. (...) Todos aquellos que quieran trabajar en contra de la corrupción, que quieran devolverle al país sus oportunidades".