Un revuelo provocaron este viernes los acercamientos entre la candidata a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt y el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Todo comenzó este jueves, cuando Betancourt le dio unas declaraciones a un grupo de periodistas. Uno de ellos le preguntó si estaría dispuesta a reunirse con el expresidente. Y la candidata le respondió: "Con el doctor Álvaro Uribe gratitud porque le debo mi libertad, pero también ampliar la posibilidad de dialogar con todo el mundo. Él en este momento está en una situación complicada. Todo el mundo lo rechaza. Para nosotros es importante, si hay una voluntad de acabar con las maquinarias, que venga de cualquier espectro ideológico".

Y segundos después, añadió: "Hemos tenido contactos con el Centro Democrático. Para nosotros la frontera roja son las maquinarias, esos son debates que ellos tienen que tener internamente pero yo sí aspiro a que en estas elecciones podamos construir un frente unido para el país, dejando las maquinarias de lado".



(Le recomendamos: ¿Hacia dónde irían diálogos de Ingrid Betancourt con el Centro Democrático?)



Ante esas declaraciones, este viernes, a primera hora de la mañana, Uribe apareció en su cuenta de Twitter con un mensaje para Betancourt: "Estoy agradecido con la dra. Ingrid Betancourt. Muy importante avanzar en el diálogo con ella, su equipo y el Centro Democrático". Y de inmediato, se empezó a hablar de los acercamientos entre ambos.



La candidata le respondió al expresidente desde su cuenta de Twitter horas después. Citó el tweet de Uribe y escribió: "Para liberar a Colombia de la corrupción es importante que nos unamos más allá de las ideologías. Desde el centro estamos abiertos(as) a un gran diálogo nacional e invito a hacer un frente común contra las maquinarias y por la reconciliación".



Sin embargo, estos intercambios con el jefe del Centro Democrático fueron criticados duramente desde otros sectores políticos, que han chocado en varios debates con el uribismo.



(Vea también: José Luis Esparza responde si cree que fue injusto no llegar a ser General)



María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara electa por el Pacto Histórico, escribió en su cuenta de Twitter: "¿Ya @IBetancourtCol preguntó si el Centro Democrático tiene maquinarias?". La candidata le respondió: "Las maquinarias están por todos lados pero en cada partido hay gente que las rechaza. No se trata de ser de derecha o de izquierda; se trata de unirnos en contra de la corrupción".



El senador Antonio Sanguino también se pronunció: "Lo que le dije en privado se lo repito públicamente a quien he considerado mi amiga @IBetancourtCol, el uribismo reúne lo peor de la política: los clanes familiares y la combinación de todas las formas de criminalidad en la política".



(Además: 'No va a suceder': Ingrid le dice a De La Calle que no dejará la contienda)

Betancourt reaccionó de inmediato: "Lo que le respondí en privado lo digo en público: la polarización va de la mano de la corrupción, para romper la lógica de las maquinarias hay que hablar con todas las vertientes políticas. Seguir haciendo política con odio condena a la violencia y la corrupción".



Pero el reproche más fuerte vino por parte de Alejandro Gaviria, quien fue precandidato en la consulta de la Coalición Centro Esperanza y con quien ya ella ha tenido roces en el pasado. "Hipócrita y oportunista...", escribió el exrector de Los Andes, sin mencionar a Ingrid Betancourt, quien, a pesar de ello, le respondió: "Esta es la cultura de la violencia y la intolerancia que lleva a justificar acomodarse con la corrupción. Las maquinarias, no tienen ideologías. Hoy con el uno, mañana con el otro. ¿No aprendiste la lección?".



(Lea también: Alejandro Gaviria critica a Ingrid Betancourt: 'Hipócrita y oportunista')



Las críticas que ha recibido la candidata a la Presidencia vienen en su mayoría de voces que consideran que el Centro Democrático representan precisamente las llamadas "maquinarias" que ella misma ha rechazado.



Betancourt, no obstante, ha explicado por qué no descarta del todo esos acercamientos. "Hacemos la diferencia", le respondió a un cuestionamiento de la periodista Cecilia Orozco. "Aquellos que han creído en Uribe y están en contra de las maquinarias no deben ser excluidos de un gran acuerdo nacional contra la corrupción".



(Siga leyendo: Ingrid Betancourt se comprometió con 'recuperar' a Buenaventura)



Sobre los intercambios de trinos con el expresidente Uribe, la candidata presidencial dijo este viernes en entrevista con Semana que "ni él (Uribe) ha formulado esa invitación (a reunirse) ni yo tampoco, pero cuando se da este escenario yo lo que sí quiero decir, y lo repito, es que al expresidente Uribe le debo mi libertad y mi vida. Si la Operación Jaque no se hubiera efectuado, es posible que yo no estuviera con vida y que Colombia no hubiera alcanzado este espacio de paz que se dio con el acuerdo".



De momento, las preguntas sobre una eventual alianza se mantienen en el aire. Desde la campana de Betancourt explican que ella está abierta al diálogo con distintos sectores.



(Además: Ingrid Betancourt habló de su programa de pensiones)