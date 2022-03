En el primer debate presidencial después de las elecciones legislativas, organizado por EL TIEMPO y Semana, se refirieron a la posibilidad de ganar en primera vuelta o de avanzar a una segunda ronda electoral en junio de este año.



(En vivo: vea el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana)

"Estamos cerca. La consulta del Pacto Histórico llegó al 47 por ciento del total de las consultas. Es un indicador fuerte de cercanía a ese objetivo. Tenemos que ser humildes y aceptar que más personas y fuerzas políticas se unen. Los únicos que no caben aquí son los corruptos, los genocidas. De resto, todo colombiano o colombiana que quiera tener un país productivo, en paz, cabe en este esfuerzo", dijo Petro.



Sobre el tema, Federico Gutiérrez dijo: "La coalición nuestra es la más joven. La del Pacto Histórico y Centro Esperanza llevaban más de un año consolidándose. La de nosotros es reciente. Lo que está definido es quiénes pasan a segunda vuelta para derrotar movimientos autoritarios y populistas como los que representa Petro. Acá no son bienvenidos los corruptos. Vamos creciendo".



Entre tanto, Ingrid Betancourt dijo que ella cree que va a pasar a segunda vuelta. "Lo que sí sé es que Gustavo Petro ya pasó a la segunda vuelta. Él tiene el cupo asegurado. Lo organizó con maquinarias. Estamos esperando una segunda vuelta, para enfrentarlo"



Y agregó: "Cuando yo oigo que él dice que hacía un llamado a que le hicieran conejo a los que estaban comprando votos para que con esa plata de los dineros robados lo apoyaran a él. Estoy acá para que Gustavo Petro no le haga conejo a Colombia".



Ante el comentario, Petro respondió: "Hay gente que se pone brava porque pido que le hagan 'conejo' al Ñeñe. Ellos son los que quieren que muchos 'Ñeñes' compren votos. Yo digo: pónganle conejo al comprador de votos. No vendan el voto. Es como vender la patria. ¿Cuál es el problema?"



Federico Gutiérrez también intervino: "El problema, Petro, es moral. Estoy de acuerdo con lo que dice Ingrid. Hay que decirle a la gente que denuncie. Tú lo que terminaste haciendo fue comprando votos a través de terceros, prácticamente".

EL TIEMPO