La candidata presidencial, Ingrid Betancourt, habló con EL TIEMPO sobre sus propuestas de campaña para llegar a la Presidencia de Colombia. Además, resaltó que para ella la lucha contra la corrupción es un eje fundamental para darles solución a diferentes problemáticas en el país.

Betancourt dejó en claro que no tiene en mente realizar un ‘pacto’ con el expresidente Álvaro Uribe, y también se refirió a otros temas como su reciente visita a Popayán en medio de la Semana Santa.



¿Cómo le fue en su visita a Popayán?

Yo quería hacer una reflexión muy espiritual y me encontré con una cantidad de gente en Popayán vestida de una gran paz y tranquilidad, y fue como la Colombia que uno quisiera ver siempre.

Ingrid Betancourt y José Luis Esparza, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por verde Oxígeno, respectivamente. Foto: Campaña Íngrid Betancourt y José Luis Esparza

¿En qué se va a enfocar en esta última etapa de la campaña?, ¿se va a enfocar en alguna región?

Nosotros estamos recorriendo el país. En realidad todas las semanas estamos saliendo y la idea es tomar contacto con la gente con un mensaje primordial y es decirles a los colombianos mire: “Hay dos punteros que nos están volviendo a armar el sistema de siempre”. Nos van a poner a votar por odio o por miedo. Yo creo que hoy en día tenemos que abrir ese boquete y no dejarnos enredar mentalmente con esta cosa. Tenemos que salir a votar por convicción, y por protesta.



¿Cuáles son sus soluciones específicas a la corrupción?, ¿incluye alguna reforma a la justicia?

Nosotros hemos estado pensando en cómo independizamos los entes de control. Y la solución que tenemos para proponerles a los colombianos es que hagamos lo que hicimos con el Banco de la República que funciona perfecto. Vamos a organizar juntas directivas de tecnócratas, es decir, gente que sabe del tema de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría y ellos van a estar rotando, pero no al ritmo de las elecciones, sino a un compás diferente.



Esa junta directiva que va cambiando, digamos, cada cinco años elige al director del organismo. Entonces desligamos esto del poder de la corrupción. Necesitamos independizar a las personas que están en esos entes de control de ese poder temporal de los personajes que llegan a controlar el Congreso. Obviamente, necesitamos una reforma a la justicia, esa es una reforma constitucional y esa es una reforma muy de fondo. No la vamos a hacer inmediatamente porque es una reforma que necesita una gobernabilidad diferente.

¿En qué va su intercambio de mensajes con Álvaro Uribe?

No se ha dado esa conversación. Él no me ha hablado. No se ha dado. Si se da, bienvenida que se dé. Yo creo que Colombia tiene que quitarse esas camisas de fuerza donde lo ponen a uno como que no puede hablar con fulano y con zutano. No, yo creo que Colombia se tiene que reconciliar.



¿Es decir que la idea de hablar con Uribe no incluiría aceptar su apoyo político para la campaña?

No para nada. No creo que él lo esté pensando y yo tampoco.

¿Qué piensa del video de Humberto de la Calle con un papel en su boca?

Ya me estoy como riendo de ese video, pero al principio no me gustó. No me gustó porque no hay que banalizar el secuestro. Porque los que vivimos el secuestro pasamos por momentos muy difíciles, y eso no es un juego. Aparte de eso, me parece que es un error, porque la ley es la ley. Lo que debería hacer es no armar más tierrero, porque cada vez que hace una salida de estas, él está incurriendo en doble militancia. A él le pueden impugnar su elección (es senador electo) y a mí eso me preocupa porque yo la verdad, honestamente, pienso que Humberto de la Calle es muy importante en este periodo del Congreso. Su voz, lo que él representa.



