La candidata por el partido Oxígeno Verde, Ingrid Betancourt, criticó fuertemente a Federico Gutiérrez y Gustavo Petro en el debate de EL TIEMPO y Semana.



"No importa quién llegue, cómo llegue, lo importante es ganar. No importa cuál sea la financiación o los apoyos. Aquí hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Colombia está cansada de este sistema", dijo.



Además, Betancourt expresó que ante estas dos alternativas, "el centro está vivo. Yo lo represento", aseguró la candidata.



"Sergio Fajardo está ausente. Él hubiera podido estar acá pero él está mandando un mensaje muy claro al país de que él no es el líder para esta contienda".



POLÍTICA

