La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, denunció que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda no han entregado los anticipos para su partido.



Entre las razones, señala requisitos que su partido no puede cumplir, como “listar congresistas del Verde Oxígeno elegidos en 2018”, pues en ese momento la colectividad política no tenía personería.



"En esta campaña no solo ha habido zancadillas jurídicas, fakenews y acusaciones falsas, sino que también el CNE y Ministerio de Hacienda no han cumplido con entregar los anticipos ordenados por la Corte Constitucional", dijo la candidata.



Y agregó: "CNE y Ministerio de Hacienda, exigen requisitos absurdos que no se pueden cumplir como listar congresistas del Partido Verde Oxígeno elegidos en 2018, cuando el partido no existía. Afortunadamente contamos con la generosidad de la gente".



Verde Oxígeno recibió la personería jurídica el 1 de diciembre de 2021, luego de que el CNE reviviera la personería jurídica del antiguo partido creado por Betancourt antes de su secuestro.



"Realmente yo creo que aquí lo que se está dando es leguleyadas para impedir que voces como las nuestras entren en igualdad de condiciones a poderle hablar al país", dijo.



Expreso también que los recursos de los anticipos es dinero que se invertiría en publicidad: "ustedes no van a ver vallas de Ingrid Betancourt en ninguna parte del país porque no nos han dado los recursos; mientras los otros están empapelando a toda Colombia. Esa desigualdad es parte de lo que tenemos que acabar en Colombia, no podemos tener una democracia amordazada por el Gobierno".



POLÍTICA