La aspirante a la presidencia de Colombia como candidata independiente por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, aseguró que la nueva etapa que comienza después de las consultas interpartidistas representa para ella “el centro de los colombianos”.



Betancourt, quien declinó a hacer parte de la Coalición Centro Esperanza, de centroizquierda, por estar en desacuerdo con las maquinarias políticas y tras tener varios enfrentamientos con Alejandro Gaviria, volvió a referirse al tema y arremetió en contra de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, al asegurar que ambos ganaron sus respectivas consultas gracias a la compra de votos.

“Yo creo que aquí lo que se evidenció es que las maquinarias tienen un inmenso poder, que se están reorganizando para mirar dónde se van a cuadrar para poder cobrar los réditos de sus apoyos. Aquí comenzó el sistema de la corrupción”, señaló Betancourt.



La confrontación entre la excongresista con Petro no paró ahí, pues Betancourt le reprochó la vinculación de Piedad Córdoba a la coalición del Pacto Histórico, ya que Córdoba resultó electa como senadora dentro de la lista de dicha coalición para el cuatrienio 2022-2026.



Anteriormente, el líder de la Colombia Humana había asegurado que él mismo pidió la adhesión de Córdoba para reivindicar su derechos políticos. Córdoba afronta actualmente una indagación en la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de la entrega de secuestrados por parte del extinto grupo guerrillero de las Farc-Ep.



“Las pruebas están ahí. Ella es ‘Teodora Bolívar’. Obviamente, sabemos que ella trató de que las liberaciones se acordaran con sus intereses políticos”, aseveró.



Betancourt también dijo que en la campaña del líder del Pacto Histórico había secuestradores. Sobre esto, el candidato a la presidencia le preguntó: “¿Cuál es la persona que fue secuestradora de ti que esté en mi campaña?”.



Y agregó: “Los comunes no están conmigo. Los comunes acaban de hacer una elección independiente al Pacto Histórico. No me calumnie. La calumnia aquí no cabe”, dijo Petro.



El líder máximo de la izquierda afirmó que en su partido político no hay ningún miembro de las ex-Farc, que como grupo guerrillero fue responsable del secuestro de Ingrid Betancourt.



En ese sentido, la aspirante presidencial indicó que el país vive un déjà vu con los extremos, de izquierda y derecha, que justifican la manera para llegar al poder.

“No importa quién llegue, cómo llegue, lo importante es ganar. No importa cuál sea la financiación o los apoyos. Aquí hay populismos. Colombia está cansada de este sistema”, mencionó en medio del debate.



Betancourt expresó que ante las alternativas de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, ella representa al centro político y este lugar ya no pertenece a Sergio Fajardo.

“Sergio Fajardo está ausente. Él está mandando un mensaje muy claro al país de que él no es el líder para esta contienda”, afirmó.



También dijo que detrás de la candidatura de Federico Gutiérrez hay maquinarias políticas, refiriéndose a las estructuras clientelistas que se dedican a la compra y venta de votos en diferentes regiones del país.



“Detrás de ti están personas como todas las de la maquinaria de Álex Char, o como las de Dilian Francisca Toro, y esas son personas que te están apoyando”, indicó.



Gutiérrez le respondió argumentando que “es un hombre de carácter” y que no permitirá la violencia ni la corrupción. “Lo demostré cuando fui alcalde. Es que yo ya goberné. Administré una ciudad con un presupuesto anual de $ 6 billones anuales (…) Y ni un solo escándalo de corrupción”, puntualizó.

La aspirante presidencial por el partido Verde Oxígeno aseguró que “hay populismo de izquierda y derecha”, y que la manera de unir al país es a través de la lucha contra la corrupción, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y el “amor por Colombia”. Betancourt afirmó que el centro como movimiento político está vivo, que ella es su actual representante y que el país está ansioso de apoyarla en las urnas.

