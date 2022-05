El candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, cuestionó el apoyo que el aspirante Federico Gutiérrez le ha dado al actual gobierno del presidente Iván Duque, y lo cuestionó sobre si reconocería o no que hay corrupción.



El cruce de declaraciones se produjo durante el Debate Definitivo de este lunes, organizado por EL TIEMPO, CityTV y Revista Semana.

Durante el segundo segmento del debate, se les propuso a los candidatos hacerle una pregunta a alguno de sus rivales. A Fajardo le correspondió cuestionar a Federico Gutiérrez.



"Federico, en más de una oportunidad has dicho que este gobierno es muy bueno, quiero saber si en este Gobierno que te gusta hay corrupción…", preguntó.



Al respecto, Gutiérrez respondió que ha sido crítico en varias ocasiones con el gobierno del presidente Ivan Duque.



"Todos los gobiernos han tenido aspectos buenos y aspectos por mejorar, yo he sido crítico con este gobierno en temas económicos y de seguridad", dijo pero aprovechó el espacio para lanzarle algunas puyas a su rival.



"Es que en este debate se tergiversan las ideas y las personas. Cuando yo te apoyaba, era una maravilla de persona, pero ahora te has dedicado a atacar y atacar. Te invito a que construyamos juntos el país", añadió.



El aspirante de Equipo por Colombia le recordó a Fajardo que cuando era Gobernador de Antioquia y él era Alcalde de Medellín, "me pareció que hiciste una buena gestión y pudimos hacer un buen trabajo juntos".