Todo un revuelo político produjeron en la mañana de este jueves los videos publicados anoche y en los cuales Roy Barreras, senador y jefe de debate del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, habla de análisis y estrategias de la campaña y plantea ataques contra algunos de los rivales electorales del aspirante presidencial.



Los videos, publicados por la revista Semana, habrían sido grabados hace varios meses y en algunos de ellos aparecen otros impulsores de la campaña de Petro, como los senadores Roosevelt Rodríguez y Temístocles Ortega, al igual que la exalcaldesa de Bogotá Clara López.



Las grabaciones dejan varias inquietudes, tomando en cuenta que en ellas Roy habla de “dividir al centro”, lanzar “ataques” contra rivales de Petro como el exministro Alejandro Gaviria y el exgobernador Sergio Fajardo, y menciona el episodio de visitas de dirigentes del Pacto Histórico al pabellón de extraditables de La Picota.



Ante esto, la campaña de Petro delegó la vocería en Alfonso Prada, otro de sus jefes de debate, y anunció demandas en la Fiscalía General de la Nación y en instancias internacionales por estas filtraciones.



Algunos temas parecen ser claros y en otros hay dudas que la campaña no ha aclarado como, por ejemplo, una mención a un asunto pendiente con la embajada de Suiza; la posición de los asesores de Petro sobre la presencia de Piedad Córdoba en la candidatura de Petro, y un supuesto "acuerdo" del candidato con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Estas son las cuatro claves del episodio de las grabaciones:

Sebastián Camilo Guanumen, el asesor que habla de los 'ataques' a Federico Gutiérrez

Sebastián Camilo Guanumen Parra, estratega de comunicaciones de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

En una reunión virtual, presuntamente con integrantes y seguidores de la campaña de Petro, Sebastián Camilo Guanumen, asesor del candidato, explica detalles de un plan para, como él lo asegura, “atacar" al excandidato presidencial Federico Gutiérrez.



“Necesitamos empezar a infundir ciertos rumores y elementos que nos sirvan a nosotros en contra de Fico, así como nos lo están haciendo a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse”, se les escucha decir a Guanumen.



Agrega que para “atacar” al excandidato del Equipo por Colombia deben distribuir, por varias redes, información sobre “sus relaciones con el narcotráfico, su mala gerencia en la Alcaldía” y “las redes de poder que tiene detrás. Hay que venderlo como una marioneta”, dice el asesor.

"Necesitamos empezar a infundir ciertos rumores y elementos que nos sirvan a nosotros en contra de Fico, así como nos lo están haciendo a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente

También propone crear “líneas narrativas para hacer caer a Fico en términos de su estética, su vida personal, su vida política”.



“Hay que revisar el prontuario de Fico y de la gente que lo rodea, pero hay que empezar a proyectar cosas, ¿listo? Dejen volar su imaginación (...) piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, afirmó Guanumen.



Otro de los aspectos que menciona es que los miembros de la campaña de Petro deben “proyectar que Fico va acabar la economía de este país. Que si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Que si Duque llevó este país a la crisis, Fico la va a hundir”.



Sobre el tema de las mujeres, les dice que planteen mensajes enfocados así: “¿Usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara, así como depravado, no sé”.



Y dice: “En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca -hay que exagerar- nunca metió a la cárcel? (...) ¿Sabía que defendía a la Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle y la roben piense: hijueputa, esto es culpa de Fico”.

División en el centro y ataques a Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo

En una de las grabaciones aparece el senador Barreras hablando en una reunión política, a la cual llega el propio candidato Petro, sobre estrategias frente al centro y acerca de algunos aspirantes presidenciales identificados con esta tendencia.



En tal sentido, el congresista y jefe de debate de Petro afirma que se debe pensar “tácticamente si hay que dividir o no al centro. Si eso sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo o, si más bien, nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer y nosotros estamos listos para ir a la batalla”.



Barreras también dice que existen dos posibilidades: “O dividir ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro (…), o todo lo contrario, porque Fajardo también es una amenaza. Fajardo, tampoco nadie confía en él. Si no es esa la estrategia, tenemos que definir irnos al ataque contra Alejandro Gaviria”.



Y lanza una frase que ha llamado la atención: “Lo dije hace 15 días y es que no puede ser Petro el que lo ataque (a Alejandro Gaviria). Decía Vinicius que es ‘una señora la caridad’ que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal”, dice Roy.

Visitas a los pabellos de extraditables en las cárceles

En otro video, en el que aparecen los senadores Roosevelt Rodríguez y Temístocles Ortega y la exalcaldesa Clara López, el congresista Barreras habla sobre las “visitas a las cárceles” y al “pabellón de extraditables” de “dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables”.



Hace algunos meses se conoció que Juan Fernando Petro, un hermano del candidato presidencial, estuvo en la cárcel La Picota reunido con algunos detenidos y condenados por delitos relacionados, entre otros, con corrupción.





Juan Fernando Petro Urrego, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

“Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones. ‘No, es que la persona que fue quería decir otra cosa, que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué’” cosas, dice Barreras en el video.



Sobre este punto el congresista y jefe de debate de Petro afirmó este jueves, en Blu Radio, que se estaba hablando era de desligar a la campaña de este tipo de actividades y que se dijera que quienes hacían esos ofrecimientos a nombre del Pacto Histórico no tenían autorización para ello.

SúperGiros: Roy hizo una afirmación y la empresa otra

En las grabaciones, Roy Barreras también aseguró que SuperGiros apoyó la campaña presidencial de Petro en primera vuelta y que, incluso, aportaría hasta 500 millones de pesos para la segunda vuelta. Sin embargo, la empresa rechazó estas afirmaciones y sostiene que “no apoya, no ha apoyado ni apoyará económicamente a campaña política alguna”.



“Los apoyos económicos se deben registrar en los libros que las campañas presentan al Consejo Nacional Electoral y en esos documentos no existe registro de aporte económico alguno de la empresa debido a que evidentemente estos no se han hecho”, agrega SuperGiros en el comunicado.



Pero en el video Roy dice que SuperGiros les “ayudó en primera vuelta” y que “quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero”.



“Le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser de 500 millones de pesos, de 1.000 millones”, dice Barreras en la grabación.



