En representación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, la candidata vicepresidencial Francia Márquez se reunió con representantes de la coalición NiñezYA para suscribir el manifiesto por la niñez. El candidato Luis Pérez, del movimiento Colombia Piensa en Grande, también lo hizo.



Tras lo anterior, se confirmó que las ocho campañas presidenciales se comprometieron a mejorar la situación de los 7 128 979 niños y niñas del país que hay en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



(Le puede interesar: Candidatos se comprometen a actuar para mejorar las condiciones de la niñez).

“A todos les contamos, entre otros temas, que 6 de cada 10 niñas y niños están en condiciones de pobreza monetaria. Entre 2019 y 2020 aumentó 13,7 % la inasistencia escolar y en la zona rural llegó a 30,1 %. En 2021, 13 265 niñas y niños se vieron desplazados de sus territorios, más del doble que en 2020, y un preocupante número no tiene comida en su mesa, puesto que el 30 % de los hogares no consume las tres comidas al día, porcentaje que llega al 70 % en ciudades como Cartagena. No solo la pandemia los ha afectado, también el recrudecimiento del conflicto armado y las crisis migratoria y climática. Todas las campañas se comprometieron a tomar medidas y a dejarlas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, señaló Ángela Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA.

Hoy la candidata vicepresidencial @FranciaMarquezM firmó el #CompromisoConLaNiñezYA y nos habló de la situación en #Educación y #Reclutamiento que vive la niñez del Cauca.



Con ella cerramos el ciclo de visitas a campañas. Agradecemos que las 8 nos hayan recibido. #Elecciones2022 pic.twitter.com/g00EjYE84y — NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) April 22, 2022

Esta coalición está compuesta por 200 organizaciones y redes de la sociedad civil. La agrupación aboga por diez derechos de niñas y niños, asuntos que considera impostergables para el bienestar de esta población.



(Conozca más: Niñas y niños conversarán con candidatos de las propuestas para la infancia).



Esta entidad, junto a otras organizaciones del país, elaboró el manifiesto que recoge los aspectos principales de la situación de la niñez, que cataloga como "preocupante", y metas con indicadores para superarla.

#Elecciones2022



Hoy nos reunimos con @Luis_Perez_G, candidato de #ColombiaPiensaEnGrande. Gracias por firmar el manifiesto por la niñez, hacer un #CompromisoConLaNiñezYA y por confirmar su asistencia al encuentro con niñas, niños y adolescentes, el 29 de abril en @Uniandes. pic.twitter.com/MXkElEtumy — NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) April 19, 2022

Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y las fórmulas vicepresidenciales de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández (Luis Gilberto Murillo y Marelen Castillo), respectivamente, también firmaron el manifiesto e hicieron expreso su interés y compromiso por bajar indicadores de desnutrición crónica, brindar mejores condiciones de vida a las familias, disminuir la violencia contra la niñez y lograr que todos los niños y niñas regresen al colegio con programas que atiendan los efectos pospandemia, entre otros asuntos.



(No deje de leer: La polémica entre Gustavo Petro y el general Zapateiro).



POLÍTICA