Ricardo Bonilla González, uno de los nombres que suenan para ocupar el Ministerio de Hacienda durante la administración de Gustavo Petro, dio a conocer las "dos líneas rojas" que el presidente electo —a quien asesora económicamente—, no pasará.



(Le puede interesar: Gustavo Petro: los nombres que suenan para el gabinete).

Bonilla González, quien fue secretario de Hacienda de Bogotá durante el mandato de Petro y es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE), habló de los límites que el líder del Pacto Histórico no cruzará en materia de la declaración de renta y la canasta básica.

"No bajará umbral declarantes renta personas naturales, hoy 50' sin descuentos y $38' con descuentos", expresó. Esto quiere decir que no se disminuirá el total nacional del dinero que pagan las personas naturales por concepto de este impuesto.



(Conozca más: Gustavo Petro tuvo una 'conversación amistosa' con Joe Biden).



Incluso, en conversación con Blu Radio este martes, Bonilla aseguró que se buscará que "las personas naturales comiencen a pagar más".



Además, el asesor de Petro afirmó que no se le añadiría IVA a la canasta familiar.



(No deje de leer: Petro: ¿quiénes recibirían los subsidios que prometió en campaña?).



POLÍTICA