Esta semana se dio una de las reuniones políticas que más han dado que hablar en lo que va de la actual campaña para la presidencia y la que genera más preguntas: el encuentro entre el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



(Le puede interesar: ¿De qué hablaron César Gaviria y Gustavo Petro en su reunión?)



La clave de este encuentro es que hasta ahora Petro va punteando en las encuestas de intención de voto, y que Gaviria lidera uno de los partidos más grandes del país, pero sin candidato presidencial. Esto, por supuesto, encendió las alarmas en diversos sectores que comenzaron a hablar de la posibilidad de que el expresidente llegue con su partido a las toldas petristas.

Pero entre la gente cercana al expresidente Gaviria le han querido bajar el tono a este posible escenario. Para comenzar, han dicho que el exmandatario liberal no solo se ha reunido con el aspirante del Pacto Histórico, sino también con Alejandro Char, Alejandro Gaviria y Luis Gilberto Murillo, todos aspirantes a la presidencia.



Es más, señalaron que quien estuvo pidiendo la cita, y durante largo tiempo, fue el senador, que no fue una iniciativa del jefe del liberalismo. Añadiendo que el expresidente quería escuchar lo que estaba pensando el exalcalde de Bogotá y aclarar algunos puntos que ha planteado en medio de la campaña.



(Lea: ¿Por qué Álex Char no va a los debates y qué tanto le podría afectar esto?

Una fuente cercana al expresidente aseguró que el interés principal de Gaviria radica fundamentalmente en que Petro ha venido hablando mucho de temas que ha movido el liberalismo, así como del discurso de Gaitán y de López Pumarejo. El ex expresidente cree que su partido debería apoyar a un candidato que respalde la “agenda liberal”.



En el marco del encuentro de esta semana, el expresidente le habló al exalcalde de la necesidad de instaurar una renta básica para ayudarle a la gente que está aguantando hambre y de que para él, en este país, hay muchas exenciones tributarias para los más pudientes que es necesario quitar, para poder destinar esos recursos a la asistencia social.

Cada candidato le pide cita y él se las concede y eso no quiere decir que el partido esté adhiriendo a ninguno de ellos. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la campaña de Petro, “existe la posibilidad” de que el liberalismo y el progresismo puedan llegar a un acuerdo sobre temas fundamentales.



El aspirante presidencial señaló que le planteó a Gaviria la necesidad de desarrollar un capitalismo productivo en Colombia para superar una serie de cosas antimodernas que hoy existen en el país y que impiden el desarrollo económico.



También dijo que hablaron de cambios de la política social y que le manifestó que es partidario de una reforma tributaria como solución al déficit fiscal del país.

Pero, sin lugar a dudas, las preguntas han sacudido el panorama político. ¿Qué condiciones habría para una alianza entre el liberalismo y Petro? ¿Y en qué términos sería si se concretara? ¿Qué escenarios se tendrían que presentar de ahora en adelante para que se diera?



(También: Viviane Morales se adhiere a la candidatura de David Barguil)



Sin duda, de darse un acuerdo, esto le daría más consistencia al candidato del Pacto Histórico, que representa a la izquierda.

No obstante, el senador liberal Mauricio Gómez Amín fue claro al señalar que la cita con Petro fue una reunión más del expresidente Gaviria como lo ha hecho con otros aspirantes presidenciales. “Cada candidato le pide cita y él se las concede y eso no quiere decir que el partido esté adhiriendo a ninguno de ellos”, señaló el dirigente liberal, muy cercano al expresidente.



“El partido hoy no está con nadie”, dijo Gómez Amín tras señalar que con Petro hay dos diferencias de fondo que parecen insalvables, como es el tema de la Ley 100 y acabar las EPS y la autonomía del Banco de la República.



Por ahora, en lo que tiene que ver con las consultas interpartidistas, los liberales están en libertad de apoyar a cualquier candidato. Es así como hay unos congresistas con Char, otros con Gaviria e incluso algunos con Petro, como los senadores Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Roosvelt Rodríguez.



“No veo que sea fácil que el partido llegue a respaldar a Petro”, remató Gómez Amín.

No veo que sea fácil que el partido llegue a respaldar a Petro. FACEBOOK

TWITTER

Ahora, también es claro que para Petro tratar de ganar la presidencia en la primera vuelta es una prioridad, pues sabe que para la segunda muchos sectores del centro y la derecha podrían unirse para derrotarlo en las urnas (si Petro pasa a segunda vuelta, como es posible).



Al respecto, el analista político Jaime Duarte recuerda que en medio de la campaña electoral actual, Petro ha venido sumando fuerzas de políticos tradicionales de los que antes fue opositor.



Dijo que en lo que está pasando se puede ver un poco del pragmatismo del jefe liberal. Para el analista “el expresidente César Gaviria sabe valorizar sus votos e influencia y sabe que su partido tiene que ir con el mejor postor”.



Y Gaviria ha sido contundente en señalar que su partido debe ser definitorio para la presidencia y tiene la decisión de que deben tener un candidato presidencial al cual respaldar para la primera vuelta.



(Además: Gustavo Petro asegura que militares retirados se suman a su campaña)

De momento, lo que está planteado es que la decisión se va a tomar en bancada, con los nuevos congresistas que resulten elegidos este 13 de marzo. Y si el asunto se aprieta, la idea es citar a una convención.



Lo cierto del asunto, de acuerdo como lo señalaron a EL TIEMPO personas cercanas a Gaviria, es que no hay una decisión tomada y tampoco es tan sencillo que el liberalismo termine apoyando a Petro.



Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el acercamiento del liberalismo tampoco sería fácil con candidatos de otros sectores. Por ejemplo, si Sergio Fajardo ganara la consulta en la Coalición Centro Esperanza, muchos dan como evidente que no habría posibilidad de alianza con el liberalismo dadas las marcadas diferencias entre el exgobernador de Antioquia y el expresidente. Y tampoco luce clara una eventual alianza con quien resulte vencedor en la Coalición Equipo por Colombia.

El senador Roy Barreras, el jefe de debate parlamentario en el Pacto Histórico, se muestra optimista sobre una posible alianza, pues en su opinión, las ideas liberales le pondrían el sello definitivo a una coalición de gobierno que sería un frente amplio, bajo la bandera de algo “que hemos llamado el liberalismo progresista”.



“Yo espero que pasado el 13 de marzo se consolide formalmente esa coalición, porque eso nos permitiría ganar en la primera vuelta, y espero, además, que lleguen otros sectores de origen liberal”, concluyó el senador Barreras.

POLÍTICA

Más noticias

- Las nuevas críticas de César Gaviria contra Fajardo

- Las denuncias de Fuerza Ciudadana sobre fraude electoral

- ¿Para dónde van los votos del Partido Liberal?