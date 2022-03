La noche del 14 de marzo se llevó a cabo el primer debate presidencial con algunos de los candidatos que se enfrentarán en la primera vuelta.



Gustavo Petro, Federico Gutierrez e Íngrid Betancourt hablaron acerca de sus ideas respecto a los resultados obtenidos en las consultas presidenciales que se celebraron el 13 de este mes.



Antes de iniciar la discusión, los candidatos respondieron algunas preguntas. Una de estas fue la petición que hizo el Pacto Histórico de abrir las mesas para volver a contar los votos.

Cabe resaltar que, por medio de su Twitter, Petro denunció que "en una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto al Congreso en todo el país, y en una de cada cuatro mesas a las listas abiertas le duplicaron los votos sumando logo y número de candidato".



Por lo anterior, solicitó que se escrutaran de nuevo esas mesas.



“Hemos hecho las solicitudes de acuerdo a la ley, veremos que aparecen muchísimos votos del Pacto y veremos que muchísimos votos de listas abiertas de otros partidos serán menores que las nuestras”, dijo Gustavo Petro a EL TIEMPO.



Al cuestionamiento de si él estaría hablando de un fraude electoral en las elecciones, el candidato dijo: “Si en el caso de las 29.000 mesas, donde no aparecen votos del Pacto, hay votos del Pacto, indudablemente hay fraude de los jurados”.

Según Petro, el software utilizado para hacer el preconteo de los votos no es útil para detectar si hubo un fraude electoral, ya que este no envió una alerta de las 29.000 mesas en las que, supuestamente, no hubo votos para su partido.

¿El Centro Democrático apoya a Fico?

Acorde con lo dicho por el candidato del Pacto Histórico, la unión entre estas dos potencias de derecha está muy clara, dado que los “votos de Óscar Iván Zuluaga ya votaron en esta consulta por Fico”.



No obstante, el candidato dijo que la decisión de Zuluaga de renunciar a la presidencia había sido personal y que él no había influido en ella de ninguna forma.

