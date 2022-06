Un asunto que se mantiene en vilo para la segunda vuelta presidencial es si cualquiera de los candidatos presidenciales aceptarán los resultados de las urnas y reconocerán su legitimidad después de que se reciba el reporte del preconteo informado por la Registraduría Nacional.



Gustavo Petro, el candidato presidencial de la coalición del Pacto Histórico, ha asegurado que la Registraduría y los entes electorales deben brindar garantías, y ahora, a dos días de los comicios que definirán que al próximo mandatario de Colombia, aseguró que analizará cómo transcurre la jornada.

Petro ha manifestado que tiene interrogantes sobre el software de escrutinio que será utilizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), e indicó que la contratación de un programa privado ha impedido que los auditores de sistemas delegados por la campaña del Pacto Histórico, realicen la revisión del software y hay mesas de votación en las que no tienen asignados testigos electorales.



El dirigente político afirmó que tiene "desconfianza al software" con el que se hará el escrutinio de los votos. Además, explicó que uno de los antecedentes que tiene para tener reservas sobre el proceso, fue lo sucedido con el partido Mira en las elecciones pasadas (2014-2018), dicho bloque político cuando recuperó tres curules después del escrutinio.

“Ellos quieren que yo diga acepto. No, yo voy a mirar. El problema no está tanto en las mesas donde hay testigos que tienen que tomar foto del formulario E-14, que firman los jurados, y cotejar con la foto que saca la Registraduría de esa misma mesa. El problema está en las mesas donde no tenemos testigos”, dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico, en entrevista con el medio radial La W.



El líder del Pacto Histórico aseguró que para evitar un posible fraude, su campaña implementará los mismos sistemas de control que usaron en las elecciones Legislativas, que les permitió reportar inconsistencias en el proceso de preconteo y reporte de los jurados de votación.



Finalmente, el aspirante a la Casa de Nariño realizó un llamado para que los ciudadanos salgan a votar de manera masiva y en tranquilidad. "Ninguna acción o respuesta, ni verbal, ni acción de tipo violento, de nadie, en ningún lugar de Colombia”, dijo Petro para el medio citado.

