Gustavo Petro, dirigente de izquierda y quien según todas las encuestas encabeza hoy la intención de voto a la Presidencia, se encontrará este lunes con César Gaviria Trujillo, expresidente y jefe del partido Liberal.

Aunque ambos líderes políticos han dejado saber, a través de personas cercanas a sus respectivos círculos, que se trata de un "simple café" es evidente que sobre la mesa está la posibilidad de una alianza que podría cambiar el escenario político tras las elecciones de este 13 de marzo cuando quede, en buena medida, la baraja oficial de candidatos a la Casa de Nariño.



El encuentro, le dijeron fuentes de entero crédito a EL TIEMPO, será a las 12: 30 de la tarde en el apartamento del exmandatario.



Aunque también, estas aclararon que Gaviria irá dispuesto a escuchar al líder del Pacto Histórico, pero también a decirle que él no puede tomar una decisión en solitario, sino que será la colectividad en una convención nacional tras las elecciones en las que se renovará el Senado, la Cámara de Representantes y se elegirán los aspirantes oficiales de las tres consultas en competencia.



Con la de la izquierda, estarán las de Equipo por Colombia, centro derecha, y la de la Coalición Centro Esperanza.



¿Es un imposible electoral pensar en un eventual apoyo a Gustavo Petro?, le preguntó a Gaviria hace unos días el periodista Yamid Amat en una entrevista para EL TIEMPO.



"No me molesta en absoluto que el candidato Petro invoque jefes liberales en su campaña política porque su mención lo acerca a los gobiernos liberales, como símbolos de cambios profundos y verdaderos", respondió.



Usted afirmó hace algunos meses que el liberalismo no tomará ninguna decisión sobre apoyo a candidaturas presidenciales sino hasta después de las elecciones parlamentarias. ¿Esa posición la mantiene?, se le insistió.



"Hay varios dirigentes que tienen ideas de cómo superar un gobierno que nos va a dejar al borde del abismo. Nosotros estudiaremos todos los candidatos después de la elección parlamentaria, su afinidad con nuestras ideas, su compromiso con una cirugía mayor para asegurar que los recursos públicos no se sigan entregando a las empresas y empresarios que no los necesitan o que para ellos no es imprescindible. Después del crecimiento de la indigencia y la pobreza, los recursos públicos deben destinarse con prioridad a proteger a los pobres, los desvalidos, a los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes y a los jóvenes que no ven un futuro en esta sociedad que no los voltea a mirar, que no los oye, que no los respeta. Hay que aumentar los recursos para educación y nutrición y mejorar en lo posible los ingresos de los maestros de primaria y secundaria. Hasta el momento esa es mi propuesta. Primero las juntas de parlamentarios y luego la convención decidirán a quién queremos como presidente de Colombia, y creo que seremos decisorios", respondió.



¿No habrá candidatos vetados en esa convención?, se le preguntó al jefe del liberalismo.



"No hay vetos. Lo que buscaremos son las identidades con nuestras políticas, y que demuestren su independencia del gobierno y del Centro Democrático", dijo él.



En entrevista con Noticias Caracol Gaviria señaló que "claro que va a haber café con Petro. Vamos a discutir los temas y los problemas, en algunos estamos identificados con él y ellos representan sectores muy marginados de la sociedad colombiana”.



Gaviria indicó que en su reunión con Petro le manifestará su desacuerdo en temas como su propuesta al Banco de la República y la reforma a la salud.



“En este momento no tenemos candidato, pero eso no significa que no lo vamos a tener. Claro que vamos a tener y claro que vamos a apoyar a alguien”, añadió Gaviria.



Petro, por su parte, ha recibido ya el apoyo de liberales de base. Así, por ejemplo, en Pereira recibió la bandera de partido y valoró que de lograr el apoyo de más sectores liberales podría ganar la presidencia en primera vuelta este 29 de mayo cuando los colombianos acudan a las urnas para elegir al sucesor de Iván Duque.



Desde hace unas semanas, Petro ha manifestado su sintonía con las banderas del liberalismo por lo que representa en la historia de Colombia las luchas populares.



Por su parte, el senador y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco le dijo a EL TIEMPO: "En las últimas décadas, Colombia ha sido gobernada por una casta llena de privilegios y que los defiende por encima de todo. El modelo económico, más que para producir riqueza, ha terminado concentrándola. Creo que el país necesita, debe tener la oportunidad de ensayar otro tipo de modelos en los que haya reindustrialización y creo que debemos buscar en el Pacto una opción alternativa. El espacio del liberalismo es con el Pacto Histórico".



POLÍTICA