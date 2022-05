Gustavo Petro se pronunció con respecto a una declaración que dio el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, en el prestigioso diario británico 'Financial Times', en el que aseguró que es mejor que gane el candidato del Pacto Histórico a que el país siga sumergido en el continuismo.



"Leí la frase y me parece profundamente acertada. Él no está diciendo que va a votar por mi, está diciendo que es mejor controlar en cierta forma un estallido social que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por 10", dijo Petro ante los medios.



Y añadió "que se dé el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones, en cambio impedirlo es meter la sociedad en una olla presión que en cualquier momento puede estallar",



Finalmente dijo: "Es lo que él dice y me parece profundo y cierto, ahora su voto hay que preguntarle a él".



Puntualmente lo que dijo el exrector de la Universidad de Los Andes es que "estamos durmiendo en la cima de un volcán (...) hay mucha insatisfacción. Puede ser mejor una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está demandando un cambio".



Hasta ahora, ha trascendido que Gaviria se encuentra en una encrucijada porque varias campañas lo han llamado para que en caso de que su compañero en la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no avance, él se sume a otra opción.



