En los últimos días se desató una polémica por el lugar de nacimiento del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro: si fue en Ciénaga de Oro, Córdoba, como él lo asegura, o fue en Zipaquirá, de donde aparecen su registro civil y su cédula de ciudadanía.



La controversia la profundizó el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los que apoyó a Sergio Fajardo en la Coalición Centro Esperanza. El congresista publicó el documento de identidad de Petro y su registro civil en los cuales aparece que su lugar de nacimiento es Zipaquirá.



(En otras noticias: Carlos Andrés Amaya, otro de los ‘verdes’ que se irá con Rodolfo Hernández)

Adicionalmente, un video de una aparente diligencia judicial en la que le preguntan al congresista su fecha y lugar de nacimiento y el candidato responde: “Yo nací el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá”.

1/2 CONFIRMADO@petrogustavo NO nació en Ciénaga de Oro, sino en ZIPAQUIRÁ.

¿Pruebas?

- Cédula de ciudadanía

- Registro civil

- Video en el que Petro lo dice (2o trino)

Y no es que esté mal nacer en uno u otro sitio.

Pero sí está muy mal presentarse como costeño sin serlo.

Sigue pic.twitter.com/r9W25QeP6Z — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 7, 2022

Ante la polémica, EL TIEMPO le preguntó al aspirante presidencial, quien admitió que en su cédula de ciudadanía “dice Zipaquirá. En ese entonces no había fax ni nada de eso, entonces cuando pedían los papeles del colegio, a mi mamá le quedaba muy difícil irse a Ciénaga de Oro y sacarlos, por eso ella hizo el registro de nacimiento en Zipaquirá, a donde llegué a los 10 años”.



En su denuncia Robledo manifestó que no está “mal nacer en uno u otro sitio. Pero sí está muy mal presentarse como costeño sin serlo”.



(No se pierda: ¿Qué implica el fin de las conversaciones entre Rodolfo y Fajardo?)