El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunció sobre una entrevista que le hicieron a su contrincante, Rodolfo Hernández, en Telemundo.



'Solo digno de dictaduras', dijo Petro frente a lo ocurrido en el diálogo con el medio de comunicación estadounidense. Mientras ocurría la entrevista, Hernández fue interrumpido por sus asesores cuando le preguntaron por el proceso de corrupción por el cual está en juicio.



"El candidato presidencial de Colombia dio una entrevista a Noticias Telemundo y al preguntarle por un proceso judicial que está por enfrentar, miembros de su equipo interrumpieron la grabación. Luego decidió responder", aseguran desde el medio sobre lo sucedido.



En medio del diálogo, el periodista Rogelio Mora-Tagle le pregunta "Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso?".



Hernández responde y dice: "No me metieron uno, 200 procesos". En ese instante, entra una mujer que le dice al presentador "Listo, ya" y reclama que ya no tienen más tiempo para la entrevista.





REDACCIÓN POLÍTICA