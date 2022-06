Gustavo Petro, el aspirante a la Presidencia por la coalición del Pacto Histórico, se dirigió hacia los ciudadanos colombianos a tan solo cinco días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Dentro de su discurso resaltó que, si resulta electo como presidente de la República, respetará las leyes y la Constitución.



Además, destacó que no buscará la reelección y respetará la propiedad privada, esto después de que en su campaña presidencial se difundiera las supuestas pretenciones del dirigente de izquierda de mantenerse en el mandato, algo que Petro ha desmentido en diversas ocasiones, y ahora, a pocos días de los comicios lo reafirma.

"Soy consciente del honor que representaría para alguien como yo, que viene de abajo, ostentar un cargo tan grande como ser presidente de la Nación. Si Dios y ustedes me dan esa oportunidad, yo estoy seguro de que daré todo para no fallarles. Me levantaré cada mañana con la energía y el deseo de demostrarles que su confianza valió la pena y que, sobre todo, su país vale todo esfuerzo", dijo Petro.



El líder del Pacto Histórico mencionó que "las campañas de odio y de mentiras que han infundido por tantos años" han generado en el imaginario de los colombianos conceptos erróneos sobre su idea de gobierno, por lo que dejó en claro que, además, de cumplir con sus propuestas de gobierno, da cinco garantías "fundamentales e innegociables":



1. Uno: Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que cuatro años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. Quiero que mi gobierno sirva de puente para que una nueva generación de líderes tome las riendas del país en el 2026 y podamos seguir avanzando.

Gustavo Petro durante su alocución a cinco días de la elección presidencial. Foto: Captura de pantalla

2. Dos: Tengan la certeza de que mi compromiso con la justicia es inquebrantable. No llegaré al gobierno para buscar venganzas personales, y nunca usaré el poder para mi propio beneficio, como lo han hecho otros hasta ahora, pero sí procuraré que se haga justicia al país, no solo sobre hechos pasados, sino con cada acción que desde mi gobierno se impulse.



3. Tres: Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando. Lo haremos con austeridad y con buenas políticas y sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido.



4. Cuatro: Este hombre que les habla, sí respetará las leyes y nuestra Constitución, y nunca se pondrá por encima de los demás. Escuchen bien, esto incluye respetar el derecho a la propiedad privada y en consecuencia, digo aquí, enfáticamente, que nunca he pensado, ni pensaré en confiscar o menoscabar este derecho a nadie.



5. Y cinco: Tengan la absoluta garantía que mi gobierno será uno de lucha frontal contra la corrupción. Tal como lo he hecho en cada puesto que he ocupado, lucharé para erradicarla desde la raíz, desde las instituciones, desde las calles porque demasiado daño nos ha hecho, como país. En este sentido, iniciando el gobierno, voy a conformar una Comisión Internacional Independiente para que se puedan investigar los casos de corrupción pasados y hacerle justicia al país. Y voy a constituir la Gran Fiscalía Anticorrupción, con capacidad de investigar los casos en el Poder Judicial, tratándolas como delitos y no como irregularidades. Vamos a sanar nuestro estado y volver a confiar en las instituciones, y haremos que estas vuelvan a trabajar para la gente y no para unos cuantos políticos.

