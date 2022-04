El candidato presidencial Gustavo Petro (Pacto Histórico) continúa sumando el respaldo de diferentes sectores de cara a la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Ahora se conoció que más de 800 miembros de 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares manifestaron en Cali, su apoyo a la candidatura presidencial.



Cabe mencionar que este hecho se suma a la llegada más de 500 militares en retiro que, a principios de marzo, se reunieron en Bogotá con el candidato el líder de la Colombia Humana para impulsar su aspiración.

“Hacemos un llamado al resto de organizaciones de la reserva activa que apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes”, señaló en el militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, desde el Hotel Stiwak, en Cali.



Y añadió: “Les queremos expresar que son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida, sino la de tomar un fusil”.



Asimismo, en el evento intervinieron tanto Petro como su fórmula vicepresidencial, la líder ambiental del Cauca, Francia Márquez.



“Este es un pacto por la vida, es un pacto por la paz. Colombia los necesita a ustedes, militares de la reserva y en retiro, pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes. Reconciliar y sanar será una tarea de todos los colombianos y colombianas”, dijo Márquez.



A su turno, Petro criticó lo que él considera que es la doctrina del enemigo interno en Colombia.



“La doctrina del enemigo interno ha llevado a la Fuerza Pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra”, dijo.



En ese sentido, expuso su propuesta de una seguridad humana, en donde la efectividad no se cuente en muertos, sino en vidas salvadas, y una justicia restaurativa, en la que las víctimas de diferentes delitos tenga una reparación efectiva.



“No se puede construir una seguridad humana, sino se mira humanamente al soldado y al policía”, concluyó.



Organizaciones que apoyan a Gustavo Petro:



1. Reservas Unidas de Cali

2. Asociación de policías “Dios y Patria”

3. Asociación de Oficiales y Suboficiales de Cundinamarca

4. Militares y policías por Colombia

5. Soldados profesionales del Valle del Cauca

6. Asociación de Reservistas de la Infantería de Marina “La voluntad todo lo supera”

7. Asociación de Reservistas del Caribe

8. Asociación de Sargentos del Ejército

9. Cooperativa de Reservistas de Colombia

10. Fundación Reservas y Familias de la Reserva

11. Asociación de Reservistas Artilleros del Huila “Deber antes que vida”

12. Asociación de Soldados Profesionales “Paso de Vencedores”

13. Asociación de Retirados del Valle

14. Red de Veteranos por la Paz

15. Unión de Reservistas de Nariño

16. Asociación de Militares Retirados de Risaralda

17. Asociación de Retirados del Ejército Nacional “Gloria al Soldado”

18. Reservistas Escuderos de la Patria

19. Reserva Activa del Pueblo

20. Causa Contraguerrilla “Atila 1” Ejército de Colombia

21.Veteranos por Colombia



La adhesión de las 21 organizaciones que hacen parte de la reserva activa de las Fuerzas Militares se da después de la polémica suscitada entre Petro y el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien después de responder a los cuestionamientos del dirigente político.

