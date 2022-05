En la noche de este martes, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Daniel Quintero del cargo de alcalde de Medellín.



Una de las evidencias contra el mandatario de esa ciudad es un video en el cual, montado en una camioneta, sostiene la palanca de cambios y accionando hacia la izquierda, y dice: "El cambio, en primera".

Tras la decisión de la Procuraduría, el candidato a la presidencia Gustavo Petro, del Pacto Histórico, señaló: “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la @CIDH defender el voto popular”.

La procuraduría no puede evadir el mandato popular. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2022

Agregó: "Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”.



En 2014, Gustavo Petro fue separado por la Procuraduría de su cargo como alcalde de Bogotá. Posteriormente, fue restituido por orden del Tribunal Superior de Bogotá. El ahora candidato a la Presidencia llevó su caso a la CIDH.



